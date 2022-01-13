競零賽局2／減碳問嘸人　台廠轉型慢半拍！學者：勿觀望

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事實上，中小企業也有說不盡、道不明的難處，在渣打銀行的調查中，高達78.6％的受訪企業坦承自己不知如何計算碳足跡。安口食品機械公司總經理歐陽志成提到：「對我們中小企業來說，減碳這個議題來得又急又快，很多人到現在可能連碳盤查是什麼都不知道，更不用說接下來的碳中和了，這是台灣目前最大的問題。」
「就我的了解，甚至世界各國的要求也不盡相同，嚴格一點的，甚至連員工上班的交通工具是電動車還燃油車都要納入考量，我們一聽都嚇到了，哇，竟然還可以延伸到這麼廣的層面。」歐陽志成語帶驚訝地說。
此外，調查也發現，有三分之二受訪企業認為「外部專業單位或顧問」與「政策方案引導與獎勵措施」會是最有效的驅動力，其次為「借鏡參考國內外成功案例」。
對此，創維塑膠總經理林毅桓感受頗深，認為中小企業無所適從的感覺，確實來自「無案例可循」，另外還有時間上的壓力，「去年，我們幾乎花了一整年在找資源，直到年底才有一點頭緒，原因是淨零這條路幾乎沒人走過，大家只能自己摸索，變成手上拿了一堆拼圖，卻根本沒看過拼圖的全貌，自然不知道自己是拼對還拼錯。」
「等到我們有了一些方向，又發現減碳不是自己做好就可以了，那是連上下游的供應鏈夥伴都必須一起努力的事情。假設今天只有我自己在減碳，上游廠商的碳排放問題一樣無法解決的話，回到國際市場上，人家看我們就是沒有任何競爭力可言。」林毅桓直言，只有整體產業合作升級，台灣才有可能爭取到所謂的國際大單。
對此，台中精機第二代、總經理室協理黃怡穎也持相同看法，「我們的合作廠商相當多，不是每一家的規模都很大，遇到類似碳足跡盤查的要求時，其實相對吃力，建議政府可以推出相關的措施，或者相應的補助方式，讓一些小廠也可以踏出減碳的第一步。」
值得一提的是，台大風險社會與政策研究中心去年曾發表一篇研究，指出未來幾年，全球綠色產業和投資將快速成長，屆時可望新增3500萬個工作機會，若台灣能及時跟上國際轉型的腳步，將有機會抓住能源、產業、基礎建設等部門在零碳情境下的新機會。
海陸家赫總經理曾煥龍有類似看法，認為當下台灣雖是「摸著石頭過河」在減碳，實則充滿機會，「現在從碳足跡、碳中和，到total solution（整體解決方案），台灣市場上都還不多見，連政府機關都還在抓標準，所以看誰可以先把一件事情做好，他就有機會在那領域制定一些標準，未來將會是先行者的市場。」
面對淨零排放議題，各國政府皆是新手，被媒體稱作「台灣碳交易之父」的台綜院副院長李堅明也提醒，未來30年，全球各個產業都必須在淨零排放的賽道上「競零」，屆時不會只有企業，還有國家級的競賽在同步展開。
「那些走得比較快的國家，代表他們的綠能、節能，或者氫能發展得比較好，這背後的意義是，他們各種負碳、零碳的科技也相對領先，對那個國家的企業來說，自然更容易在國際大廠間的淨零賽道上取得領先。因為大家都要用電、要用能源嘛，所以，那個減碳前段班的位置會非常重要。」李堅明說。
被問起台灣政府近年對減碳的態度，中興大學財金學系教授楊聲勇直言應該是玩真的，與十幾年前《京都議定書》引起各國高喊口號、卻毫無作為的狀況不同，「目前金管會已經要求金融機構，針對高碳排放的企業，未來要逐步減少放款，否則不排除要把碳排量算在金融業身上，可見政府這次是玩真的。」
「這一次，各國倡議得相當積極，甚至訂出了明確的目標，我認為那已經足以引發（經濟學家）熊彼得口中的『創造性破壞』：必須一定程度地破壞現有市場結構，去改變整個生態，這樣才能真正對永續環境作出回應。」楊聲勇提醒。
面對民間的種種聲音，經濟部中小企業處副處長胡貝蒂表示，中小企業相關的協助措施正在研擬中，「未來，我們中小企業處會成立單一窗口，並且引進必要的學者專家，現階段還在尋找合適團隊，但一定會成立；現階段，我們先加強宣導，希望找出更多案例，讓中小企業了解其他人是如何進行碳盤查、減碳的。」