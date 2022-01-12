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何謂「完美」風暴突變的病毒？周百謙表示，該支病毒身上有多重突變（棘蛋白上共32個突變），卻不至於造成被感染者快速死亡，會使抵抗力不好，或抗體不佳的人形成重症，目前全世界疫苗覆蓋率越來越高，所引發的突破性感染，通常不會造成嚴重的生命威脅。經過如此多重篩選之下，該病毒反而不會造成人類死亡，而是持續的傳染，讓病毒可以不斷存活、繁衍下去。
周百謙表示，太強的病毒反而不會大量傳播，歷史上有名的案例，如中東的MERS（呼吸症候群冠狀病毒感染症）、以及多年前令人聞風喪膽的SARS（嚴重急性呼吸道症候群），皆是因宿主被感染後快速死亡，病毒來不及傳播因而滅跡，周百謙認為越是溫和的病毒，越會造成流感化。
全台2百萬人沒打疫苗 春節恐釀大波感染
病毒邁向流感化趨勢，大多是輕症或無症狀，針對台灣近期升溫的本土疫情，恐怕病毒仍潛藏在你、我之中，周百謙強調，由於台灣目前約有2百萬人尚未接種疫苗，且即將要過年了，在大量的返鄉人潮中，可能潛藏著已經感染新冠肺炎的案例，再加上春節天氣冷，會造成免疫力下降，若此時感染新冠肺炎將引發更高的重症機率。
周百謙建議，1月到3月，政府應維持邊境管控措施，等到全台尚未接種疫苗的人口小於5%（約10萬人），起碼此冬天，可因疫苗覆蓋率的提升而達到群體免疫，也能進階保護到因身體疾病、或其他不可抗力之因素而無法施打疫苗的民眾，一直到夏天、秋天，當轉為潮濕、高溫的氣候環境，病毒複製力就會下降，才能讓這些流感化的病毒真正的減少被感染者的重症與死亡率，這3個月為關鍵期，要好好守住，同時也避免醫療系統崩潰。
本土疫情升溫 春節能聚餐、拜年嗎？
周百謙表示，就目前台灣本土疫情來看，尚要觀察這3-7天（1/10-1/17）桃園與北部的疫情發展，若發現病毒的蹤跡從北部移往南部，恐引發全國性感染，因此若本次藉由指揮中心、地方政府與醫療單位所實施的第一圈、第二圈的防疫管制，以降低病毒傳播到南部的機率，並且建議南部也須實施PCR抽檢，即時揪出感染者，周百謙認為，這7天是關鍵期，大家要一起同心協力度過這一波傳染熱期。
周百謙再次強調，目前全民依舊要「小心為上」，病毒雖目前初步被控制在北部地區，但現在交通工具非常發達，仍有傳染風險，而中、南部雖暫時沒有出現本土疫情，但目前的快篩機制並沒有全台實施，因此恐有隱形的傳染者沒有被揪出，因此周百謙呼籲民眾，盡量不要參與公共活動，若要出席，口罩、消毒應謹慎做好，室內、室外都必須按照指揮中心指引的防疫措施，保護好自己，降低自身被感染或社區感染的可能性。
資料來源：健康醫療網 本土疫情升溫 春節恐釀大波感染 醫：這7天是關鍵
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