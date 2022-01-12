【搶救少子化危機系列】想生求助要趁早！人工生殖助圓夢

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成功為該名女性達成生育願望的中華民國生育醫學會理事長張帆醫師指出，「近年人工協助生殖技術提升，民眾只要有計劃生育，卻在嘗試後仍無法自然懷孕，記得儘早找專家幫忙就對了，讓專家來想出對策！」
計劃生育卻無法懷孕 求醫勿遲疑
以該名37歲患者為例，求診時已經結婚兩年，沒能成功懷孕。由於先生在海外工作，想要懷孕更加困難。當時她的檢查結果顯示，「AMH（抗穆勒氏賀爾蒙）指數」只有0.04！也就是說，她的卵子儲存量已經低到快測不到，已有醫師建議她考慮接受別人捐卵。幸好初診超音波顯示還能看到兩個基礎卵泡，「有卵有希望」。
現今的生殖技術，因為卵子冷凍技術的進步，經冷凍解凍後的卵子胚胎品質，幾乎沒有差異！因此，卵巢功能差的人，每次取卵少，理論上只要多取幾次卵，儲存的卵子數量如果能達到最低受孕需求，再一次解凍受精植入胚胎，就可以克服卵子缺乏的問題！但是，量變常常引起質變！卵巢功能衰退，常常導致卵巢的荷爾蒙環境改變，久而久之，在這樣環境下生成的卵子，其質量自然就變差了，這是為何大部分集卵集胚的治療，如果沒有合併卵巢環境調整的「養卵」，常常會成功率低！
這位病人初診時看到兩顆基礎卵泡，是因為服用了藥物（中藥）而刺激出來的，在停藥後的第二次門診時，就發現一個卵泡都沒有的類似更年期狀態！為了調節卵巢功能、提升卵子品質，先為她進行了「養卵」工程，數個月後才開始取卵。第一次只取到一個，先冷凍起來。後來又陸續進行了幾次取卵、養卵、取卵的過程。總計四次取得七顆卵子，期間還有一次是沒能取到卵子的空泡蛋！
由於患者先生在海外工作，趁回國時，預先儲存了精子，最終同時解凍了精子和七顆累積取得的卵子進行受精。順利獲得了三個囊胚期胚胎。在患者內膜和其他環境因素都到位後，一次解凍植入所有胚胎，患者順利懷孕。
近年國人普遍晚婚，最新統計顯示，不分男女平均結婚年齡都已經超過30歲！晚婚導致晚生育，這時生育的障礙也就慢慢顯現！醫師指出，一般男女在婚後第1個月的懷孕率約為25％，六個月後約為60％，一年後則約為85％。一對正值生育年齡期間，希望懷孕的夫婦，超過一年正常性生活後，仍然沒有懷孕，就可以算是不孕症。
這時候建議就醫尋求協助，包括血液荷爾蒙檢查、精液檢查、超音波檢查、輸卵管攝影以及內視鏡檢查等，有助找出可能的不孕成因。
已知的不孕症危險因子有：子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙等，或是相關家族史；卵巢早衰的危險族群包括巧克力囊腫等相關卵巢疾病，建議在30歲後不妨先就醫了解狀況。
年齡超過35歲者，半年內無法懷孕，建議儘早到人工生殖機構尋求專業協助。
近年隨著醫療科技的進步，以及臨床醫師對於高齡病人治療經驗增加，曾經認為35歲以上就是高齡，後來延伸到了38歲，但醫師臨床經驗發現，「雖然說越高齡可能需要克服的障礙越多。」40歲想孕還是很可以，不過，一到42歲就真的拉警報了，這時需要克服的障礙也愈多，治療的時間也拉長，治療的成功率也下降，所以如果是40歲以上想要受孕，可以直接找醫師評估。
去年起政府已擴大試管嬰兒治療補助，希望懷孕的夫婦，及早了解不孕原因，經人工生殖機構專業團隊協助，仍有機會能圓夢。
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