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造成身體氧化的原因包括空氣污染、吃過多的精緻食品、油炸類食物、抽煙、喝酒、睡眠不足、壓力過大…等，這些不良的生活習慣都會導致癌症和心血管疾病等問題，要預防身體的氧化，洪暐傑醫師建議大家可多攝取抗氧化的營養素，像是維他命C、E及ß-胡蘿蔔素。
平時工作壓力大的上班族，可多補充良好的抗氧化營養素，科學家發現「蝦紅素」的抗氧化能力是維他命E的550倍（資料來源：農委會官網），蝦紅素其實是來自藻類中的色素，可降低身體細胞耗損與發炎等氧化反應，近幾年很夯的磷蝦油中就含有蝦紅素，因為磷蝦以藻類為主食所以會將蝦紅素累積於體內。
▲洪暐傑醫師表示，長期壓力大會導致身體氧化、免疫力下降。
磷蝦油除了蝦紅素之外，還含有豐富的Omega-3脂肪酸 (Omega-3脂肪酸包含DHA與EPA)。醫學研究中發現，補充Omega-3能有助於降低心血管疾病的發生與死亡率，在2003年美國心臟協會建議有心血管疾病患者可以每日攝取1克的Omega-3。許多人聽到Omega-3第一個想到的就是魚油，但其實磷蝦油的Omega-3 相對於魚油更好吸收，因為磷蝦油的的磷脂質結構同時具有親水性及疏水性，組成較接近於我們的腸胃道細胞膜，所以吸收率比魚油更佳。消費者在選購磷蝦油時，可以選擇國際保健大廠，吃得更安心！
不論是魚還是蝦，我們要從海洋中汲取幫助健康的營養素，也要幫助海洋的永續發展，購買來自海洋的保健食品時，消費者可以盡量選擇具有永續海洋認證標章的產品，像是由英國組成的國際非營利組織MSC，他們用科學的方式限制捕撈配額確保海洋生態的永續發展。補充身體營養、打造好氣色的同時，也能兼顧環境永續！
資料來源：健康醫療網 超時工作壓力大 磷蝦油幫助促進代謝，打造好氣色
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