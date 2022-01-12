COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

超時工作壓力大　磷蝦油幫助促進代謝，打造好氣色

超時工作壓力大　磷蝦油幫助促進代謝，打造好氣色
超時工作壓力大　磷蝦油幫助促進代謝，打造好氣色

健康醫療網

2022-01-12 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名年幼的孩子，有天晚上看到媽媽倒臥在地，機警地叫救護車即時送醫，幫媽媽撿回一命，經檢查後發現這位才三十多歲的年輕三寶媽，是由於過勞導致心肌梗塞，她獨自一人白天上班、晚上趕去接小孩，如果臨時加班還要帶著孩子工作，壓力非常大，雖然常常感到胸悶，但因為每天的時間都很緊湊，找不到機會去看醫生，直到暈倒了才驚覺事態嚴重!

我是廣告 請繼續往下閱讀
家醫科主治醫師洪暐傑說：「現代人生活壓力龐大，當腦部接收到壓力警訊時，會產生壓力賀爾蒙，持續壓力會導致身體氧化壓力、免疫力下降、影響內分泌系統及神經系統的運作，長期下來超出身體所能負荷的程度，甚至會傷害到我們的器官，增加疾病的風險，氧化會造成身體發炎、老化與癌症，不可輕忽。」

造成身體氧化的原因包括空氣污染、吃過多的精緻食品、油炸類食物、抽煙、喝酒、睡眠不足、壓力過大…等，這些不良的生活習慣都會導致癌症和心血管疾病等問題，要預防身體的氧化，洪暐傑醫師建議大家可多攝取抗氧化的營養素，像是維他命C、E及ß-胡蘿蔔素。

平時工作壓力大的上班族，可多補充良好的抗氧化營養素，科學家發現「蝦紅素」的抗氧化能力是維他命E的550倍（資料來源：農委會官網），蝦紅素其實是來自藻類中的色素，可降低身體細胞耗損與發炎等氧化反應，近幾年很夯的磷蝦油中就含有蝦紅素，因為磷蝦以藻類為主食所以會將蝦紅素累積於體內。

▲洪暐傑醫師表示，長期壓力大會導致身體氧化、免疫力下降。

磷蝦油除了蝦紅素之外，還含有豐富的Omega-3脂肪酸 (Omega-3脂肪酸包含DHA與EPA)。醫學研究中發現，補充Omega-3能有助於降低心血管疾病的發生與死亡率，在2003年美國心臟協會建議有心血管疾病患者可以每日攝取1克的Omega-3。許多人聽到Omega-3第一個想到的就是魚油，但其實磷蝦油的Omega-3 相對於魚油更好吸收，因為磷蝦油的的磷脂質結構同時具有親水性及疏水性，組成較接近於我們的腸胃道細胞膜，所以吸收率比魚油更佳。消費者在選購磷蝦油時，可以選擇國際保健大廠，吃得更安心！

不論是魚還是蝦，我們要從海洋中汲取幫助健康的營養素，也要幫助海洋的永續發展，購買來自海洋的保健食品時，消費者可以盡量選擇具有永續海洋認證標章的產品，像是由英國組成的國際非營利組織MSC，他們用科學的方式限制捕撈配額確保海洋生態的永續發展。補充身體營養、打造好氣色的同時，也能兼顧環境永續！



資料來源：健康醫療網 超時工作壓力大　磷蝦油幫助促進代謝，打造好氣色

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀