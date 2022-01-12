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天冷百人掛急診　「背後原因」曝光：小心你是下一個

天冷百人掛急診　「背後原因」曝光：小心你是下一個
天冷百人掛急診　「背後原因」曝光：小心你是下一個

健康醫療網

2022-01-12 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】因為東北季風影響，最近日夜溫差大，而且冷氣團即將報到，全台大幅降溫，明顯有感。近日許多民眾因為身體不適就醫，衛福部南投醫院光週末兩天便有上百位民眾至急診求診，其中更有多位心臟衰竭、嚴重感染、顱內出血，與血糖失控之患者緊急安排入加護病房治療。

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溫差大、氣溫低　易誘發腦血管疾病

溫差大與氣溫低會使血管收縮，導致血壓上升，並增加腦梗塞與出血的機會。不僅腦血管疾病會增加，南投醫院心導管中心嚴元鴻主任也指出，如果同時又產生冠狀動脈攣縮甚至脂肪板塊破裂，便會產生心絞痛，進一步導致心肌梗塞或致命心律不整等急重症。

輕忽飲食控制　恐引併發症

此外，若患者冬季飲食不積極控制，則容易引起血糖失控，進一步導致高血糖併發症。嚴元鴻主任提及，低溫環境也對糖尿病患者的神經與血管有害，擁有糖尿病神經病變及末梢血管病變的患者，因為對溫度的敏感性較低，提醒洗澡、泡湯時應特別注意水溫，或是使用暖暖包時需要注意時間，避免低溫燙傷。

養成日常良好習慣　如有不適應立即就醫

天氣劇烈變化對慢性病患容易有不良影響，嚴元鴻主任建議，慢性疾病患者應遵從醫囑，規則服藥，定期量測血壓、血糖，儘早戒菸，保持作息正常，控制飲食。在寒冷的冬天做好保暖工作，盡量少出入溫差大的環境，若出現不適，請就醫進一步追蹤診治；尤其是年長者、慢性疾病患者及擁有心血管與腦血管疾病史之患者應多加注意保暖，避免讓身體暴露在溫差過大的環境。



資料來源：健康醫療網 天冷百人掛急診　「背後原因」曝光：小心你是下一個

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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