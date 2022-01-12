第三劑疫苗怎麼打？打哪支？一張圖看懂，招名威詳解！

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招名威教授受訪指出，這次新冠變種病毒Omicron和前一代的Delta最大的差異，就是在於有如可抓住人體細胞的觸手Ｓ刺突蛋白，大幅增加了約2~3倍之多，傳染力也飆升了約4~5倍，演變成一個傳染力更強更快的病毒，為的就是讓自己更有利生存。不過也為了讓自己得以生存下來，這次的進化也降低的殺傷力，重症、死亡率明顯下降，以輕症居多。此情況在病毒演化是相當合理且常見的趨勢，但不代表疫情結束。
第三劑疫苗為何要混著打？要怎麼打？
招名威教授在社群表示，「Omicron是不會致死的流感性病毒，所以大家不必擔心。」，不過防範病毒的入侵和擴散仍然重要，面對Omicron病毒的威脅，施打第三劑是必要的，且勢在必行。
第三劑會建議施打不同的品牌，主要是因為病毒具有適應生存的特性，很容易隨著環境變化存活下來，若只打同一個品牌的疫苗，防範的作用方式都一樣，病毒有機可乘的機會也就比較高，突破性感染的機會便可能大增。要防止這樣的情況發生，便是讓自己的防護更多樣性，增加病毒感染的困難度，如此才更有利對抗更適合生存的Omicron病毒。教授也舉例，以色列是唯一施打BNT四劑的國家，但卻確診數卻也是全球前幾名，由此可見第三劑施打不同品牌的重要性。
那麼民眾接種第三劑疫苗，實際建議應該要打哪支好？招名威教授提出三種組合供參考。第一種，若是前兩劑接種的都是AZ疫苗，第三劑可混打莫德納、BNT、高端疫苗。相反的，若是前兩劑打的是莫德納、BNT這類的mRNA疫苗，第三劑則可選高端及AZ疫苗。而若是前兩劑接種的都是高端疫苗的話，第三劑則建議可施打莫德納、BNT疫苗。
提醒民眾，雖然一樣是有什麼盡早接種，不過這次建議混著打，從醫學、健康合理的評估，避免對任何品牌的執著，包括前兩劑聽說某品牌比較好、或是一定要支持三支打一樣的鐵粉。
防範Omicron威脅，持續做好防疫不鬆懈！
最後也持續提醒民眾，在疫情真正解除警戒、恢復到原本正常生活之前，各項個人防疫措施都應持續遵守，在防疫及生活中取得平衡，除了追加第三劑疫苗，也包括保持勤洗手、戴好口罩、盡可能保持社交安全距離的好習慣，萬不可因為目前為二級警戒就完全放鬆，又或是認為Omicron不會重症、死亡就完全輕忽。持續做好防疫，才更有利度過後疫情時代。
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