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嚼檳榔是國人口腔癌發生的主要原因，根據國民健康署癌症登記資料及衛生福利部死因資料顯示，每年超過 8千人罹患口腔癌、3 千多人死於口腔癌。國民健康署呼籲大家拒絕菸檳、定期檢查、及早就醫才是預防口腔癌不二法門。早期發現口腔病灶是提升存活率與降低治療難度的關鍵，千萬別用錯誤的方式保暖而賠上自身健康，建立無檳的生活習慣與型態，既可以擁有健康也可以省荷包。
口腔有「破斑硬突腫」症狀 勿輕忽 速就醫
早期發現口腔病灶是提升存活率與降低治療難度的關鍵，民眾若發現口內出現「破斑硬突腫」之一的情形，應盡速就醫：
(1)破：口腔黏膜破皮超過兩週未癒合
(2)斑：口腔黏膜出現不明的紅斑、白斑
(3)硬：口腔黏膜逐漸變硬、緊，最終嘴巴張不開
(4)突：口腔黏膜表面不規則突起（乳突狀或疣狀突起）
(5)腫：臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱
國民健康署提供30歲（含）以上嚼檳榔或吸菸民眾、18歲以上至未滿30歲嚼檳榔（含已戒）及原住民每2年1次免費口腔黏膜檢查，提醒符合資格的民眾，可至醫療院所接受口腔黏膜檢查，早期發現早期治療，才能保護口腔健康。
資料來源：健康醫療網 吃檳榔來驅寒 小心引發口腔癌
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