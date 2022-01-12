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吃檳榔來驅寒　小心引發口腔癌

吃檳榔來驅寒　小心引發口腔癌
吃檳榔來驅寒　小心引發口腔癌

健康醫療網

2022-01-12 14:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】氣溫下降之際，民眾會多穿衣物、使用暖暖包等方式來保暖度過寒流。然而有部分民眾認為嚼檳榔可以禦寒，忽略了檳榔會致癌的事實，反而變成「吃在嘴裡、壞了身體」。國際癌症研究中心（IARC）已證實，檳榔本身就是一級致癌物！嚼檳榔容易罹患口腔癌；不僅如此，流行病學研究發現，嚼食檳榔者有較高的牙周炎罹患率，大部分嚼檳榔的人常有口腔潰瘍、牙齦出血、口臭、嘴巴不易張開和吞嚥困難等，經年累月口腔黏膜細胞產生病變，最終可能形成口腔癌。

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定期接受篩檢 遠離口腔癌威脅

嚼檳榔是國人口腔癌發生的主要原因，根據國民健康署癌症登記資料及衛生福利部死因資料顯示，每年超過 8千人罹患口腔癌、3 千多人死於口腔癌。國民健康署呼籲大家拒絕菸檳、定期檢查、及早就醫才是預防口腔癌不二法門。早期發現口腔病灶是提升存活率與降低治療難度的關鍵，千萬別用錯誤的方式保暖而賠上自身健康，建立無檳的生活習慣與型態，既可以擁有健康也可以省荷包。

口腔有「破斑硬突腫」症狀 勿輕忽 速就醫

早期發現口腔病灶是提升存活率與降低治療難度的關鍵，民眾若發現口內出現「破斑硬突腫」之一的情形，應盡速就醫：

(1)破：口腔黏膜破皮超過兩週未癒合

(2)斑：口腔黏膜出現不明的紅斑、白斑

(3)硬：口腔黏膜逐漸變硬、緊，最終嘴巴張不開

(4)突：口腔黏膜表面不規則突起（乳突狀或疣狀突起）

(5)腫：臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱

國民健康署提供30歲（含）以上嚼檳榔或吸菸民眾、18歲以上至未滿30歲嚼檳榔（含已戒）及原住民每2年1次免費口腔黏膜檢查，提醒符合資格的民眾，可至醫療院所接受口腔黏膜檢查，早期發現早期治療，才能保護口腔健康。



資料來源：健康醫療網 吃檳榔來驅寒　小心引發口腔癌

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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