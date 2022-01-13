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自體免疫族群勿忘肺部檢查！咳嗽、呼吸困難症狀可能奪命

▲高醫內科部部長許超群指出，當自體免疫疾病的患者出現「咳嗽、呼吸困難」等症狀時，肺功能可能已經嚴重受損，建議患者應該定期安排肺部檢查。（圖／記者陳美嘉攝）
▲高醫內科部部長許超群指出，當自體免疫疾病的患者出現「咳嗽、呼吸困難」等症狀時，肺功能可能已經嚴重受損，建議患者應該定期安排肺部檢查。（圖／記者陳美嘉攝）

生活中心/綜合報導

2022-01-13 11:00:00

自體免疫疾病的症狀表現多樣，患者由於免疫系統異常，內臟器官也容易受到損傷，甚至有高風險發生「肺纖維化」，然而，患者卻多關注在肉眼可見的皮膚或是關節症狀，經常忽略肺功能變差的狀況。高雄醫學大學附設中和紀念醫院內科部部長許超群指出，當自體免疫疾病的患者出現「咳嗽、呼吸困難」等症狀時，千萬不要輕忽，應該進一步做肺功能檢查。

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許超群說明，自體免疫疾病指的是身體會產生自體免疫抗體，而這個抗體會攻擊自己身體的各種組織器官，攻擊皮膚就會產生紅斑狼瘡、攻擊關節就會有關節炎、攻擊口腔黏膜可能容易嘴破，如果攻擊到「肺」就會產生肺的發炎，比較嚴重甚至造成肺纖維化，而「肺纖維化」反而是自體免疫疾病中經常造成「致命」的原因。

▲定期追蹤檢查有助及早發現異狀，臨床上會透過三個檢測方式觀察及持續追蹤患者的肺部功能檢查。（圖／記者陳美嘉攝）
▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院內科部部長許超群指出，當自體免疫疾病的患者出現「咳嗽、呼吸困難」等症狀時，千萬不要輕忽，應該進一步做肺功能檢查。（圖／記者陳美嘉攝）
自體免疫疾病的患者，當疾病有影響到肺部時，通常出現的症狀是「咳嗽」，而且較常出現乾咳症狀；比較嚴重的甚至在活動、爬樓梯、走路時，會開始感到呼吸困難，除了影響生活品質之外，甚至可能危及生命安全。

許超群部長特別提醒，許多患者在出現「咳、喘、累」等相關症狀時，常誤以為自己只是感冒、支氣管炎，而忽略警訊導致延誤就醫。因此，當出現「久咳不癒」，甚至有漸進性的「呼吸困難」時，建議到胸腔科接受肺功能檢測。

自體免疫疾病患者是肺纖維化的高危險群， 部分患者的肺纖維化會發展成疾病進展快速的漸進性肺纖維化(PF-ILD)，許超群進一步說明，有部分的肺纖維化患者，雖然肺功能受損，已經出現咳嗽、喘等症狀，但疾病是處於穩定的狀態；而快速的漸進性肺纖維化就容易造成較高的死亡率，這個族群也是在照顧的時候特別要關注的。

▲醫師持續追蹤患者的肺部功能，會觀察咳嗽、呼吸困難等症狀有沒有持續惡化。（圖／記者陳美嘉攝）
▲醫師持續追蹤患者的肺部功能，會觀察咳嗽、呼吸困難等症狀有沒有持續惡化。（圖／記者陳美嘉攝）
許超群部長指出，自體免疫疾病侵犯到肺部時，第一線用藥還是以免疫抑制劑、類固醇等為主，但這些傳統的藥物對許多病患並沒有辦法發揮足夠療效，當病患肺功能持續惡化時，就會需要使用「抗纖維化藥物」，抗纖維化藥物經臨床試驗顯示，每年可減少57%肺功能下降並降低急性惡化與死亡風險，隨著藥品問世、再加上健保給付，對病患而言可謂一大福音。

許超群部長分享，曾有一名退休老師罹患自體免疫疾病「硬皮症」，以前有抽菸，而「咳嗽、喘」等症狀是在罹患硬皮症後不久就出現，兩年前一開始以傳統的硬皮症藥物治療、搭配復健，但患者肺功能仍然持續惡化，直到近期健保給付抗纖維化藥物，病患開始使用治療一段時間後，除了肺功能有些許的進步、咳嗽症狀明顯改變、生活品質也提升。

▲定期追蹤檢查有助及早發現異狀，臨床上會透過三個檢測方式觀察及持續追蹤患者的肺部功能。（圖／記者陳美嘉）
▲定期追蹤檢查有助及早發現異狀，臨床上會透過三個檢測方式觀察及持續追蹤患者的肺部功能。（圖／記者陳美嘉）
值得注意的是，當自體免疫疾病的患者出現咳嗽、呼吸困難等相關症狀時，肺部可能已經有一定程度的纖維化，因此，及早發現治療才能早一步保護肺功能，延緩肺纖維化的不斷惡化。許超群部長說明，臨床上會透過三個檢測方式觀察及持續追蹤患者的肺部功能。第一個是「症狀」，觀察咳嗽、呼吸困難等症狀有沒有持續惡化；第二是透過完善的「肺功能檢查室」進行肺功能檢查；第三就是「影像學」包括X光、電腦斷層。呼籲自體免疫疾病患者應該定期追蹤檢查，有助及早發現異狀。


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