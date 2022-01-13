自體免疫族群勿忘肺部檢查！咳嗽、呼吸困難症狀可能奪命

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自體免疫疾病的患者，當疾病有影響到肺部時，通常出現的症狀是「咳嗽」，而且較常出現乾咳症狀；比較嚴重的甚至在活動、爬樓梯、走路時，會開始感到呼吸困難，除了影響生活品質之外，甚至可能危及生命安全。
許超群部長特別提醒，許多患者在出現「咳、喘、累」等相關症狀時，常誤以為自己只是感冒、支氣管炎，而忽略警訊導致延誤就醫。因此，當出現「久咳不癒」，甚至有漸進性的「呼吸困難」時，建議到胸腔科接受肺功能檢測。
自體免疫疾病患者是肺纖維化的高危險群， 部分患者的肺纖維化會發展成疾病進展快速的漸進性肺纖維化(PF-ILD)，許超群進一步說明，有部分的肺纖維化患者，雖然肺功能受損，已經出現咳嗽、喘等症狀，但疾病是處於穩定的狀態；而快速的漸進性肺纖維化就容易造成較高的死亡率，這個族群也是在照顧的時候特別要關注的。
許超群部長指出，自體免疫疾病侵犯到肺部時，第一線用藥還是以免疫抑制劑、類固醇等為主，但這些傳統的藥物對許多病患並沒有辦法發揮足夠療效，當病患肺功能持續惡化時，就會需要使用「抗纖維化藥物」，抗纖維化藥物經臨床試驗顯示，每年可減少57%肺功能下降並降低急性惡化與死亡風險，隨著藥品問世、再加上健保給付，對病患而言可謂一大福音。
許超群部長分享，曾有一名退休老師罹患自體免疫疾病「硬皮症」，以前有抽菸，而「咳嗽、喘」等症狀是在罹患硬皮症後不久就出現，兩年前一開始以傳統的硬皮症藥物治療、搭配復健，但患者肺功能仍然持續惡化，直到近期健保給付抗纖維化藥物，病患開始使用治療一段時間後，除了肺功能有些許的進步、咳嗽症狀明顯改變、生活品質也提升。
值得注意的是，當自體免疫疾病的患者出現咳嗽、呼吸困難等相關症狀時，肺部可能已經有一定程度的纖維化，因此，及早發現治療才能早一步保護肺功能，延緩肺纖維化的不斷惡化。許超群部長說明，臨床上會透過三個檢測方式觀察及持續追蹤患者的肺部功能。第一個是「症狀」，觀察咳嗽、呼吸困難等症狀有沒有持續惡化；第二是透過完善的「肺功能檢查室」進行肺功能檢查；第三就是「影像學」包括X光、電腦斷層。呼籲自體免疫疾病患者應該定期追蹤檢查，有助及早發現異狀。