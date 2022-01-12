豬肉產地標示三成不合格 藍委：開放萊豬唯一承諾跳票
針對消基會昨公布檢驗市售18件豬肉結果，其中未標示豬肉原產地的有5件，1件包裝食品未標示廠商資訊，近3成不符合現行規定，國民黨立委鄭麗文今（12）日指出，政府開放萊豬進口已經一年，標示產地是民進黨唯一的承諾，結果還做不到。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-12 17:23:03｜2022-01-12 17:25:16
鄭麗文表示，自從開放萊豬進口，政府就稱豬肉會標示產地，至於是否標示含有萊劑，則不強制標示，因此，豬肉產地是民眾唯一判斷萊克多巴胺的依據，如今消基會抽查檢驗，光是豬肉包裝上的標示就近三成不合格，顯示政府根本沒有把關。
鄭麗文説，年節將至，民眾購買年菜上免不了豬肉，不過只要美豬原料在台灣製作香腸等加工品，美豬就能標示為成「台灣豬」，被譏為「洗產地」，加上標示不清，民眾又該如何知道哪些才是國產豬肉？蔡政府一再迴避，將人民的食安擺在一旁。
鄭強調，更別提台灣使用的標準更是有疑慮，雖然這次抽驗的豬肉片都沒有檢驗出萊克多巴胺，但國內公布的的殘留限量標準單位為ppm，和國際食品法典委員會（CODEX）公布的ppb單位不同，因此檢測的標準也有所不同，四捨五入的差別，恐怕會影響到萊劑殘留標準合格與否的判定。
鄭麗文指出，中央和地方所發出的產地標示貼紙，消費者其實也不容易辨識區別，農委會發出的台灣豬標章：須提供產地證明等文件才能申請。地方提供的產地貼紙：大部分取得的管道是自行下載或經過簡單的申請程序取得，目的是提供業者「自行」標示，內容真實性如何不得而知，公信力是十分不足的。