▲ HINO【福虎亨通迎新春】健檢活動上線

和泰汽車代理的 Toyota 與 HINO 商用車品牌在逆境中銷售創新高，為感謝廣大車主的支持，自 2022 年 1 月 10 日起至 2022 年 2 月 7 日止，舉辦「福虎亨通迎新春」活動，活動期間延續歲末免費 26 項安全健檢，用專業守護車主的行車安全。 此外，HINO 與車主一同迎接嶄新的 2022，凡於活動期間回廠消費結帳即贈送「迎春賀禮」（紅包六枚、春聯一對）一組，紅包春聯以虎為設計搭配春節喜氣元素，為大家帶來出運的一年，贈品數量有限，送完為止。並於顧客休息室提供「吉食納福」舊振南金玉滿堂迎春小點，邀請車主回廠享用年節點心感受年節氛圍，吃甜甜過好年。
2GameSome - 有車賞
2022-01-12 18:25:00
2022 年適逢 HINO 來台 70 週年，為促進臉書粉絲及車主的互動，特推出祈福點睛抽好禮活動，凡於春節活動期間來廠消費，並將開運達摩「開眼」於達摩身上寫下「平安」、「發大財」等3字以內之許願祈福語，即可獲得戲春食趣戳戳樂機會一次。同時也於 HINO 官方臉書平台上推出線上祈福抽好禮活動，邀請所有民眾一起分享祝福。 HINO 近年積極展開新型態據點規畫，並成立區域板噴中心，提供專業、效率化的板金烤漆服務；也藉由軟硬體及空間升級的顧客休息室。此外，日本原廠技術教育認證體制，加上先進的機具設備，讓每一台入廠維修的車，都盡可能完善可靠的交付給顧客。為解決車主的痛點，提供行動服務車讓專業維修服務範圍能擴展到服務廠之外，以及隨叫隨到的搶修服務，確保車主日、夜間道路駕駛安全無虞。 歡迎車主使用 HINO LINE@官方帳號(ID: @hino_tw) 預約回廠，節省寶貴時間。相關活動訊息及服務據點電話、地址、服務時段，請至 HINO 官網 www.hino.com.tw、HINO 商用車 LINE@官方帳號查詢。