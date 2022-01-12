▲ 業界首創！Toyota 導入新型態社區型保修站

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累積 Toyota 車主逐年增加，售後服務容量面臨飽和
隨者每年 Toyota 品牌新車持續販賣，累積 Toyota 車主也逐年增加，而相對應的售後服務需求也與日俱增。而在 2017 年，Toyota 售後服務年入廠量已接近最大負荷量，推估 2019 年，售後服務容量將達飽和。此外，新車款/車型持續導入，售後服務需求只會更多。和泰汽車 2017 年起著手研究解決方案。
消費型態轉變，顧客流失至坊間保養廠，主因「地點便利、快速」
在周末假日，常會發現住家附近坊間汽車保養廠熙來攘往，一整天下來車子進進出出，而根據 2017 年「流失車主外廠保養行為問卷調查」，發現顧客捨去 Toyota 服務廠、選擇至坊間汽車保養廠，主要根本原因為「地點便利」以及「快速」。車主往往希望住家或工作地附近就有一家服務廠，快速解決愛車大小事。
導入新型態服務據點：Toyota 社區型保修站
自 2017 年起，和泰汽車針對內外部趨勢進行研究、並根據市場調研與顧客問卷回饋，為了滿足車主「地點便利」、「快速」訴求，經過兩年時間規劃，第1間新型態服務據點：「Toyota 社區型保修站」於 2019 年 3 月開幕，而在經過兩年積極擴點後，截至 2021 年底已有 30 間 Toyota 保修站，遍布全台各地。
- Toyota社區型保修站特色：
「地點便利」對於車主來說十分重要，為有效提升便利性並增加服務容量，針對全台 368 個行政轄區進行分析研究，朝兩大方向進行擴點：
• 擴點方向一：轄區內無 Toyota 服務據點且車主數已達設置據點必要性
• 擴點方向二：轄區雖有 Toyota 服務據點，但服務容量已接近飽和
▌ 小規模社區型：
為了更貼近顧客追求「地點便利」需求，Toyota 保修站屬於規模較小的服務據點，服務容量為 2~4 維修車位，空間約 70~100 坪。如此一來，可增加據點設置彈性，以便在最適合區域地段進行設點，對於消費者來說，可享受更便利的售後保修服務。
▌ 主打「快速保養」：
根據分析，本牌售服需求有 70% 是定期保養，而看準車主多數需求，Toyota 保修站主打「快速保養」以及簡易維修服務。
▌ 提供「輪胎/電瓶」更換服務：
除了定期保養為主要服務項目之外，車主較常更換的消耗性零件：輪胎/電瓶，也是 Toyota 保修站重點商品。Toyota 保修站提供日系高品質輪胎品牌：YOKOHAMA（橫濱輪胎），提供多款規格尺寸輪胎供車主選擇。
▌ 如同自行創業的親切站長
為拉近與顧客距離並取得顧客信賴，Toyota 保修站靈魂人物：「站長」扮演關鍵角色。站長就像坊間汽車保修廠的老闆，必須具備快速解決顧客所有需求能力。有鑒於此，特別建立完整「Toyota 保修站站長體制」。
• 站長遴選：條件一為人格特質(外向擅溝通、理解需求)、條件二為在地人(在地化經營)。
• 教育訓練：規劃完整課程(基礎課程、在地經營技巧、小型團隊領導、職前實務見習)。
• 獎金制度：專屬激勵獎金制度，鼓勵合適人員擔任站長、勇於開疆闢土、長久經營。
▌ 原廠售後服務
Toyota 保修站為和泰汽車旗下八大經銷商經營的服務據點，提供專業的原廠售後保修服務。首先，保修站技師為Toyota 認證技師，而零件供應方面，保修站提供 Toyota 正廠零件，品質與保固權益皆與一般服務廠相同。
▌ 提供「小型商用車主」便利售後服務網絡
近期因 Toyota 商用車 Town Ace 即將上市，小型商用車市場受到外界矚目。對於商用車買家來說，時間就是金錢，除了產品(車)本身必須要滿足需求外，服務據點多、維修快速、保養便利等後勤服務能量也是重要關鍵。
Toyota 保修站「營運成果與顧客回饋」
自 2019 年第 1 間 Toyota 保修站導入以來，累計至今共有 5.5 萬入站台次。而根據問卷調查，顧客滿意度達 96%、且 98% 顧客願意再次入保修站，而滿意原因為「地點便利、保養維修快速、理解需求/值得信賴」。
擴點計畫：2024 年將導入 100 間 Toyota 保修站
目前 30 間 Toyota 保修站只是第一步，後續將持續擴點，未來 3 年累積擴點目標為：2022 年 60 間、2023 年 80間、2024 年 100 間。屆時 2024 年除了既有 123 廠 Toyota 服務廠之外，再加上 100 間保修站，全台將有 223 間服務據點，提供車主更便利密集售後服務網絡。
•Toyota 社區型保修站網站：https://www.toyota.com.tw/TOYOTA_Satellite/