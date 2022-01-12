▲ Toyota Town Ace 預售破 3,300 台！本周末最後三場巡迴展示會

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目前下訂的消費者，除了因為 Toyota 固有「耐操好用，品質掛保證」的口碑，另外 Toyota 全台共有 153 個服務據點(大型服務廠加社區型保修站)可為客戶進行保修，提供車主便利且專業的售後服務網絡，也是讓客戶可以安心選購的重要原因。
彙整目前預售訂單客群樣貌，以 40-50 歲男性車主為主，行業別多元，包含運輸、營造、蔬果批發等各行各業頭家。車型佔比上，自排車型佔了 6 成之多，而搭載 TSS 的車型也有將近3成的水準。至於在車色方面，則顛覆過去小商車都是藍色車身的印象，以雪貂白超過4成為大宗。
總代理和泰汽車將於 1 月 14 日~1 月 16 日舉行最後三場市場巡迴展示會，讓更多頭家朋友可以一睹 Town Ace 的商品魅力，也宣告正式上市進入倒數階段，預期將再引起另一波熱潮，年前訂單有望再快速累積。
Town Ace 以汰舊換新預售價 46.1 萬起(多退少不補) *1熱烈預售中，至正式發表前下訂之客戶，即可獲得預購交車禮－武德宮限量招財組一組，數量有限，送完為止。喜愛 Town Ace 的頭家朋友們，可直接洽詢全台 Toyota 經銷商據點，詢問訂車相關事宜。相關資訊亦可上 Toyota 網站：https://www.toyota.com.tw/event/202111_townace_preorder/查詢。
註1：汰舊換新預購價46.1萬元起為鐵床手排等級，此價格已扣除政府汰舊換新補助金額，詳細活動辦法與限制請參閱Toyota官網。
註2：最高載重量係指鐵床手排等級，由國瑞汽車股份有限公司測試取得，數值為標準值，未含容許公差。
註3：SRS氣囊及各項主、被動安全配備均有作動限制，相關限制請洽全國經銷商，以瞭解車主使用手冊內相關說明。
註4：本項安全配備為木床自排TSS等級搭載。各項安全配備作動皆有條件限制，相關內容請洽全國經銷商以瞭解車主手冊內相關說明。
註5：實際售價將於上市後正式公告，多退少不補；車輛規格及配備皆以實車為準。