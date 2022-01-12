豐田式霸氣 ─ Toyota推出2022年式Tundra Capstone搶攻高端皮卡市場

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Tundra Capstone完全就是以豪華高質感為依歸，在外觀上以更多的鍍鉻部品點綴，包括了：水箱護罩內飾條、鍍鉻後視鏡蓋、引擎蓋鍍鉻i-FORCE MAX字樣飾板、車側車名飾條等，搭配車系史上最大的22吋鍍鉻輪圈，展現無比霸氣。
隨著自動伸縮登車踏板進入車內，更是全車精髓，可說是以LSUV等級為範本鋪陳，以黑白相間配色危基調，中控台搭配嵌有Capstone字樣銘排的正宗深色美國胡桃木飾板，並標配全景式天窗、加熱方向盤與Tundra車系中唯一配置的隔音玻璃，提供更寧靜的座艙空間，而座椅則是以透氣半苯胺皮革包覆。
數位化營造上，標配有12.3數位儀錶板，另可選配達10吋的彩色抬頭顯示器，以及中央標配具14吋觸控螢幕之全新多媒體系統，導入數位語音秘書功能，可藉由“Hey Toyota”指令開啟語音控制功能，可以語音搜尋目的地、調整空調與影音播放等功能。且該組Toyota全新開發的多媒體系統可同時提供雙手機藍牙連接，並可透過Wi-Fi Connect作為網路分享熱點，提供五具智慧行動裝置使用，同時也可藉由Drive Connect雲端圖資及時更新導航地圖，以及集結Google POI數據，確保最新的目的地搜尋能力，並與Android Auto™ 兼容。而當前流行的串流音樂平台連接功能也沒有缺席，Apple Music ®和 Amazon Music之音樂皆可在聯上網後於車上播放，Tundra Capstone標配了12支JBL揚聲器。
Tundra Capstone除了標配進入座艙使用的自動伸縮登車踏板，在貨斗後也配有相同配備，便於上下貨斗；Tundra Capstone亦標配AVS可變阻尼避震系統與具荷載前後車高平衡控制氣壓懸吊。貨斗面積為5.5平方英尺。
動力系統上，Tundra Capstone同樣搭載由3.5升雙渦輪增壓V6引擎與電動馬達組成的i-FORCE MAX油電混合動力系統，可輸出435hp最大馬力與 583 lb.-ft〈約790Nm〉最大扭力，搭配10速自排變速系統。Tundra Capstone採用全新的高強度鋼材打造之車體結構，可應付達10,340 磅〈約4960kg〉之牽引力，貨斗以SMC模壓成型複合塑料製成，搭配下方的強化鋁製橫樑，除了有更好的耐碰撞力，也具有防鏽效果，最大荷載能力為1,485 磅〈約637.5kg〉。
目前Toyota還未公布正式建議售價，但美國汽車媒體評估應會超過7萬美金，直指上述的Ford F-150 Limited。