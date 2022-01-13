天冷泡熱茶 網推「這一款」不苦澀最好喝：配雞蛋糕更絕
冷冷的天氣裡，泡杯熱茶端在手上不只暖手，熱熱喝也很暖身，幾乎成為冬季日常。《Social Lab社群實驗室》追蹤近1年來「熱泡茶」網路聲量表現，分析最受網友熱議的8大人氣熱泡茶，以及喝茶時最受歡迎的配茶點心。其中喝來不苦澀的「蜜香紅茶」最受網友推崇，網路聲量奪冠。而配茶點心不像咖啡首選蛋糕，反倒是雞蛋糕擊敗司康、馬卡龍、蛋捲，討論熱度遙遙領先。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-13 07:40:00
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「熱泡茶」的網路聲量表現，發現紅茶類的蜜香紅茶、伯爵紅茶及紅玉紅茶備受關注，紛紛上榜，其中蜜香紅茶因為獨特的天然蜜香，加上喝起來不容易苦澀，受到不少網友喜愛，網路聲量奪冠。網友大推「蜜香紅茶不錯，不會澀」、「蜜香紅茶有淡淡的甜味，不用加糖就很好喝」。
相較於蜜香紅茶有淡淡的茶香，伯爵紅茶的茶味喝來較濃，紅玉紅茶則是帶有薄荷香與肉桂香，相關討論包含「自己買伯爵紅茶加鮮奶，茶味重的不得了」、「我是喜歡喝紅玉，有股淡淡的肉桂香味」，可見民眾各有所好。
此外，普洱茶及金萱茶則是網友心中鮮奶茶的最佳基底茶，網路熱度分居第2、3名。部分民眾表示雖然害怕普洱茶強烈的氣味，但若加入鮮奶做成普洱鮮奶茶，在奶香中和下「真的香味四溢」，也有人認為「普洱做成奶茶更加順口好喝」。金萱茶則是以獨特的奶香味受到盛讚，有網友表示「我第一次喝金萱也很驚訝，竟然有奶味」、「金萱茶當初是以奶香味出名的」。
單喝熱茶「欠一味」，跟喝咖啡配甜點一樣，許多人也喜歡邊喝茶、邊搭配點心解嘴饞，有別於常見的西式甜點，雞蛋糕、蛋捲及蜜餞等中式點心亦受到不少討論，日前有網友發文求推薦：「最喜歡喝茶搭配什麼點心」，引來網友熱烈回覆：「最喜歡喝茶搭配雞蛋糕」、「配蛋捲」。像是蜜餞這類酸性食物，因為能中和茶的苦澀，也成為不少人配茶的選項。
英國下午茶文化中，最具代表性的甜點司康，也是許多民眾用來配茶的點心之一，酥鬆口感加上濃厚奶油香氣的司康，再配上香味濃郁的紅茶，就是相當經典的美味吃法，網友表示「司康配上一杯紅茶或咖啡，是這兩年很受歡迎的下午茶」、「喜歡吃司康，但要配茶，不然太乾」。