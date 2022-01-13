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兩日限定市集「公園裡的草木森花」
活動邀請到2021年曾登上漁光島舉辦藝術質感市集的「草木森花之市」團隊，由台南巷仔內的美食甜點店「草木」擔任總策畫；主視覺則邀請到台中文化代表品牌：本冊圖書館Artqpie Library 合作，以插畫手法、漫畫風格，串起PARK2與草木森花之市的新篇章，代表攤位各有個性，卻也互相對話、美感交融！
台中台南聯手出攤，超過40 家美感風格人氣店家
「草木森花之市」團隊的主理人阿邦，除了將自有甜點品牌「草木」帶進城市中，更將帶領眾多台南在地質感品牌：包含落實產地、餐桌到生活道具理念的英式司康專賣店「木溪 MERCIKTN 總舖」；將乾燥花草揉作成充滿溫度花藝作品，為生活妝點質感品味的「美吉」；取字台語愛人諧音的「靄林」，將比利時鬆餅融入各戶人家餐桌美景，成為暖心又暖胃的手作甜品；提倡覺知消費、永續時尚，結合書店和生活選品的「Beaucoup 布咕」；以親切的街訪鄰居概念，在自家工作室產出的質樸料理的「熊記」，將帶來輕鬆無負擔享受美食的方式；高人氣的自家烘焙咖啡館「St.1 Cafe’ / Work Room 一街咖啡」也將參與其中，用一杯精品咖啡療癒你的五感、知覺、和每一個細胞；不嗜咖啡的話，也有日本茶專賣店 「万茶川 BĀN TE」，選用一保堂抹茶現刷現泡的抹茶飲品，讓你打從心底感受到他們堅持泡好每一杯的茶的匠人精神。
除了咖啡茶點外，堅持自己研發調製香料咖哩的香料咖哩專門店「咖哩鬥陣」、傳承媽媽好手藝的家常滷味「鳳滷味」、精心調整植物油的選用和比例，打造出符合不同季節肌膚需求的肥皂品牌「露森」；更有取用五穀雜糧融入甜食的健康飲食「日行者The Day Walker」，將為你帶來眾多實驗性生活風格的提案靈感！
活動資訊
公園裡的草木森花市集
日期：1/15（六）~1/16（日）
時間：12:00 -18:00
地點：PARK2草悟廣場（臺中市西區英才路534 號）
FB：PARK2 草悟廣場
圖文提供：PARK2 草悟廣場
這篇文章 台中旅遊｜台中新地標「PARK2草悟廣場」1/15盛大開幕 40個質感品牌快閃市集邀你吃玩買逛 最早出現於 行遍天下旅遊網