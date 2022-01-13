Porsche Taycan立大功! 助品牌達成史上銷售最佳紀錄年!

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2021年在疫情的壟罩下許多車廠不得不下修全年的銷售預測，反倒是Porsche在多款車型改款及純電跑車Taycan的助攻下創下品牌史上最佳銷售紀錄年，據原廠統計成長最多的地區為美國市場，去年共售出84,657輛成績，比起2020年多出了22%，只比整個歐洲市場少了1,503輛，不過歐洲市場也不惶多讓，全年也有7%的銷量提升，但最買單之地區依舊是擁有廣大人口數的中國市場，去年在此共賣出95,671輛車，比起2020年成長了8%，光這三大區域便已占全球銷量的近9成。
毫無疑問銷量最佳者依舊是熱門的休旅車型，Macan去年全球共售出88,362輛Cayenne則售出83,071輛，撇除這兩款長期占據銷售霸主的車款，純電跑房車Taycan反倒逆勢崛起，去年全球共售出41,296輛，反超車當家王牌911的38,464輛，話雖如此911同樣在去年達成史上最佳銷售紀錄，有此可見Taycan的大成功帶給品牌出乎意料的驚喜，其次是Panamera的30,220輛及718 Boxster / Cayman的20,502輛，即便如此據今年的訂單看來需求同樣強勁，若依目前的態勢來看Porsche要再創新高應不是難事!