▲ 117 年歷史之最！勞斯萊斯汽車 2021 年創下品牌銷售新高

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勞斯萊斯 Bespoke 高級客製化服務與 2020 年歷史紀錄水準相當。其中在 2021 年包括與愛馬仕連袂打造的 Bespoke客製化車型 Phantom Oribe，及將宇宙星河搬入車內的 Phantom Tempus，Black Badge Wraith & Black Badge Dawn Landspeed 陸地最速限量車款。 隨著車輛客製化成為勞斯萊斯未來產品矩陣的組成部分，勞斯萊斯宣佈重啟引領當代的專屬車身客製化 (Coachbuild)，並發佈了全新的標杆之作- Boat Tail「浮影」，再度驚豔全球世人對於勞斯萊斯的車體設計工藝。
邁入電動化的新世紀中，勞斯萊斯於 2021 年對外宣佈了旗下首款純電動車- Spectre「閃靈」問世。這款勞斯萊斯首款純電動車 Spectre 將於 2023 年第四季度前上市，原廠為其所設定的嚴苛測試已開始。Spectre 的 250 萬公里道路測試將全面覆蓋世界四大洲，測試總里程近乎一台勞斯萊斯汽車使用長達 400 多年的累計行駛里程。在為品牌電動化未來籌謀準備的同時，勞斯萊斯靈活的製造流程，以及來自英國古德伍德及世界各地超過 2,000 名員工組成的專業團隊，持續全力滿足勞斯萊斯產品於全球範圍內不斷增長的需求。位於英國古德伍德的勞斯萊斯汽車之家目前正以近乎最大工時全速運行，並採用兩班制的工作模式以消化全球客戶的訂單。
對於這一傲人業績，勞斯萊斯汽車首席執行官 Torsten Müller-Ötvös 先生表示：「對於勞斯萊斯汽車來說，這是真正具有歷史意義的一年。在 12 個月內，我們創造了有史以來最高的年銷售額、推出了全新的Black Badge 車型、以我們的車身客製化技藝驚豔全球，更向著純電動化未來邁出了歷史性的步伐。古德伍德勞斯萊斯汽車之家、全球各地區辦公的每一位勞斯萊斯汽車團隊成員，以及全球經銷商網路中的傑出人才令這一切佳績得以實現。我要向他們之中的每一個人表示感謝。」