建築大師加持！購屋族瞄準紅樹林「自然生態渡假宅」

國內疫情趨緩，不僅帶動經濟復甦，也漸漸活絡了房市，不少首購族、換屋族都紛紛開始尋找標的，希望可以找個好房定居下來，麗寶集團旗下的麗源建設，順勢推出淡水紅樹林新地標「好風光II」，找來了兩大名建築師郭旭原與李兆嘉加持，三強聯手打造了「自然生態渡假宅」，不僅有飯店式禮賓物業櫃檯管理，寬敞的花園與精心的設計的泳池、輕食區，打造生態度假宅的氛圍。
生活中心/綜合報導
2022-01-18 11:00:00
在生活機能上面，「自然生態渡假宅-好風光II」就在雙捷運站附近，步行僅約6到12分鐘，鄰近有竿蓁林與紅樹林兩大捷運站，總計276戶，樓高25層，主打全案棟距鄰四面都保有25米以上，低樓層可以享受園藝造景，從後花園到原始森林區意象，被四周花園整個圍繞，中高樓層則是坐擁前排淡水河景與海景以及後排山景等。
在格局規劃上是一層六戶，共有三個電梯，其中三房每一戶都是三面採光，坪數落在36到42坪左右，低樓層因為棟距大，採光也明亮；兩房的戶型也有23到26坪，客廳面寬接近三米採光充足，很適合小資族首選。
另外，約450坪空間可使用的各項休閒設施，也是一大亮點，讓人只要在家就不想出門，日光泳池畔天天都能卸下煩惱來場日光浴，還有陽光健身房、微光瑜伽室、詩光閱覽室等公設，讓民眾在家也可以擁有不同的休閒型態，另外還設有丰光輕食區，提供不同的空間服務。
就連現在民眾擔心的安全問題也全盤考量，「自然生態渡假宅-好風光II」是由甲級的「笙泰營造」在建築團隊的規劃下與嚴謹的施工品質，打造全案達耐震六級，水泥磅數基座採6000磅，還採用三重制音配備，不用擔心戶外或是上下樓層的噪音，因為有YKK頂級水密氣密窗，搭配6+6mm膠合玻璃不僅耐強風又能隔絕噪音，採用隔音墊，能有效減少樓層衝撞音的傳遞，甚至看準電動車趨勢，針對汽車充電也替住戶預留充電樁的系統與管線槽。
麗源建設近期也再度勇奪台灣誠信品牌 - 優良建商，這回落點紅樹林的好風光自然生態渡假宅，也一舉拿下第22屆國家建築金獎（金獅獎-規劃設計類），透過三強聯手希望在紅樹林這個好山、好水的地方，打造自然生態宅。