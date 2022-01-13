▲ 性能旗艦 Kodiaq RS 驚喜現身！Skoda 小改款 Kodiaq 141.9 萬起在台開賣

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內外兼修
自 2019 年開始連續三年蟬聯七人座 SUV 銷售冠軍的 Kodiaq，小改款保留原先大空間的優點，修改重點主要在細節方面：如外觀部分，車頭承襲 ENYAQ iV 的全新家族設計風格，以垂直擴張且更為立體的六邊型水箱罩造型配上從方形改為分割設計的全新 Matrix LED 智慧複眼頭燈組；車尾同樣採用 LED 燈組，不僅辨識度更高，coming home 以及 leaving home 如尾翼展翅的動態燈光展現特色。
內裝除了 10.25 吋彩色數位儀表板搭配 9.2 吋觸控螢幕，全新髮絲紋內裝飾板也是亮點。為了符合車主長時間駕車的需求，清晰醒目的駕駛資訊配上全面提升的主被動 Level 2 安全配備，可在 9.2 吋觸控螢幕上直接操作並讀取所需訊息；新版 10.25 吋彩色數位儀表板提供五種配置風格：經典、簡化、擴展、現代、運動等，讓車主可視需求及個人喜好在觸控螢幕上進行切換；整合為一的 Travel assist 智慧車陣輔助系統含括 ACC 以及 Lane assist 車道偏移警示，可以一鍵啟動或關閉，再搭配擁有電容層設計的 HOD 手持方向盤偵測功能，行車安全性更加提升。
動力與安全
Kodiaq 提供 1.5 TSI 以及 2.0 TSI 兩款汽油引擎，1.5 TSI 擁有 150 匹馬力、25.5kgm 之最大動力，搭配 DSG 七速雙離合器變速箱，極速可達 205km/h，0~100km/h 加速所需時間為 9.8 秒；至於 2.0 TSI 車型則為全時四輪傳動，同樣搭配 DSG 七速雙離合器變速箱，最大馬力為 190 匹馬力，最大扭力為 32.7kgm，在如此大動力的支援下 0~100km/h 加速於 7.7 秒輕鬆完成，極速則達 215km/h。性能表現之外，安全配備也同樣升級，榮獲 EURO NCAP 歐洲撞擊測試五顆星最高成績的Kodiaq除了原先就已是標準配備的九氣囊，還添加新世代聰明 EYE 智能駕駛輔助科技，包括：升級為有主動式跟車功能的 ACC、可主動式修正車道偏移及車道置中的 Lane assist、後方車流警示功能的 RTA、行駛中緊急剎車的 AEB 以及半自動停車輔助的Park assist等輔助警示系統，而這一系列新世代聰明 EYE 智能駕駛輔助科技皆屬於 Kodiaq 全車系標準配備。
優勢空間
以舒適乘坐大空間傲視同級對手的七人座 Kodiaq 車身尺碼為車長 4697mm、車寬 1882mm、車高 1681mm，軸距 2790mm，2+3+2 的座椅配置設計，拜第二排座椅可前後滑動 18 公分之賜，不僅車內乘員都能享有不錯的乘坐舒適性，在置物需求方面也有足夠的空間滿足消費者，從七人滿載的 270 公升到第三排座椅傾倒後創造出的 765 公升，即便全家出遊的行李亦可裝好裝滿。改款後的 Kodiaq 也將 KESSY 五門免鑰匙遙控開門以及引擎啟動系統列為標準配備，且行李廂門具備足踢式感應功能，對於家中乘員而言是個非常便利且貼心的設計。
Kodiaq RS
Kodiaq RS 同樣搭載 2.0 TSI 引擎以及四輪傳動模式，不過在工程師的調校下，可湧現 245 匹最大馬力，0~100km/h 加速僅需 6.6 秒，又有高達 37.8kgm 最大扭力，極速達 233km/h。為彰顯 Kodiaq RS 特殊身分，車頭造型除了比照 Kodiaq 改款新車設計，尚加入 RS 專屬水箱罩、前後保險桿、雙出排氣管、黑色窗框以及車頂行李架，並擁有專屬的 ”SAGITARIUS” AERO 20 吋專屬鋁圈，性能旗艦身分不容錯認！
當然內裝配備也同樣是 RS 專屬風格：運動化座椅、雙前座金屬門檻、類 Carbon 紋路飾板；駕駛艙則配備專屬三幅跑車式飛梭滾輪多功能方向盤，佐以紅色縫線儀表板、油門與剎車金屬踏板、紅色縫線真皮排檔座等。此外， Kodiaq 家族的配備同樣不減，包括全新 Matrix LED 智慧複眼頭燈組、LED 尾燈組、10.25 吋彩色數位儀表板搭配 9.2 吋觸控螢幕、新世代聰明 EYE 智能駕駛輔助科技等，皆是Kodiaq RS標準配備。
由於船期的關係，這款性能版 SUV 預計 2 月下旬才能夠進駐全省 Skoda 展間，歡迎性能車迷屆時前往賞車。先前【2GameSome – 有車賞】已經針對小改款 Kodiaq 進行搶先試駕，如下方影片，未來也將同步針對 Kodiaq RS 進行試駕體驗，車迷朋友敬請期待後續影片報導！
|車型
|熊霸上市價 (新台幣)
|Kodiaq 1.5 TSI
|141.9 萬元
|Kodiaq 2.0 TSI 4X4
|161.9 萬元
|Kodiaq RS
|185.9 萬元
註：熊霸上市價至 2022 年 3 月 31 日止