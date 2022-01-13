Škoda Kodiaq小改款再進化，141.9萬元起傲視同級七人座級距!

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內外兼修更耀眼
適合一家老小共同出遊的Kodiaq此次改款保留原先大空間的優點，修改重點主要在細節方面：如外觀部分，車頭承襲ENYAQ iV的全新家族設計風格，以垂直擴張且更為立體的六邊型水箱罩造型配上從方形改為分割設計的全新Matrix LED智慧複眼頭燈組，將改款後的Kodiaq塑造得相當有氣勢，更加彰顯其在SUV的旗艦地位；車尾同樣採用LED燈組，不僅辨識度更高，coming home以及leaving home如尾翼展翅的動態燈光展現瞬間屢獲車主芳心。
更具科技感的Kodiaq內裝除了迷人的10.25吋彩色數位儀表板搭配9.2吋觸控螢幕，全新髮絲紋內裝飾板同樣讓人眼睛一亮。為了符合車主長時間駕車的需求，清晰醒目的駕駛資訊配上全面提升的主被動Level 2安全配備，可在9.2吋觸控螢幕上直接操作並讀取所需訊息；新版10.25吋彩色數位儀表板提供五種配置風格：經典、簡化、擴展、現代、運動等，讓車主可視需求及個人喜好在觸控螢幕上進行切換；整合為一的Travel assist智慧車陣輔助系統含括ACC以及Lane assist車道偏移警示，可以一鍵啟動或關閉，再搭配擁有電容層設計的HOD手持方向盤偵測功能，行車安全性更加提升。
動力與安全最齊備
Kodiaq提供1.5 TSI以及2.0 TSI兩款汽油引擎，1.5 TSI擁有150匹馬力、25.5kgm之最大動力，搭配DSG七速雙離合器變速箱，極速可達205km/h，0~100km/h加速所需時間為9.8秒；至於2.0 TSI車型則為全時四輪傳動，同樣搭配DSG七速雙離合器變速箱，最大馬力為190匹馬力，最大扭力為32.7kgm，在如此大動力的支援下0~100km/h加速於7.7秒輕鬆完成，極速則達215km/h。當然，在性能表現之外，這款車的安全配備也同樣升級，榮獲EURO NCAP歐洲撞擊測試五顆星最高成績的Kodiaq除了原先就已是標準配備的九氣囊，還添加新世代聰明EYE智能駕駛輔助科技，包括：升級為有主動式跟車功能的ACC、可主動式修正車道偏移及車道置中的Lane assist、後方車流警示功能的RTA、行駛中緊急剎車的AEB以及半自動停車輔助的Park assist等輔助警示系統，而這一系列新世代聰明EYE智能駕駛輔助科技皆屬於Kodiaq全車系標準配備。
傲人空間最貼心
以舒適乘坐大空間傲視同級對手的七人座Kodiaq車身尺碼為車長4697mm、車寬1882mm、車高1681mm，軸距2790mm，2+3+2的座椅配置設計，拜第二排座椅可前後滑動18公分之賜，不僅車內乘員都能享有不錯的乘坐舒適性，在置物需求方面也有足夠的空間滿足消費者，從七人滿載的270公升到第三排座椅傾倒後創造出的765公升，即便全家出遊的行李亦可裝好裝滿。改款後的Kodiaq也將KESSY五門免鑰匙遙控開門以及引擎啟動系統列為標準配備，且行李廂門具備足踢式感應功能，對於家中乘員而言是個非常便利且貼心的設計。
自歐洲原裝進口的Kodiaq此次不僅改頭換面，還增加Matrix LED智慧複眼頭燈、多項舒適配備以及陣容堅強的主被動安全配備，讓原本就已經三度蟬聯銷售冠軍頭銜的Kodiaq更加如虎添翼，繼續稱霸七人座SUV市場！
| 車型
| 熊霸上市價 (新台幣)
| Kodiaq 1.5 TSI
| 141.9萬元
| Kodiaq 2.0 TSI 4X4
| 161.9萬元