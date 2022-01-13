發表會無預警現身! Škoda Kodiaq RS 185.9萬元預計二月底與車迷們見面!

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同樣搭載2.0 TSI引擎以及四輪傳動模式，不過在工程師的調校下，Kodiaq RS可湧現245匹最大馬力，0~100km/h加速僅需6.6秒，輕鬆躋身七秒俱樂部，又有高達37.8kgm最大扭力，極速達233km/h，完全滿足性能迷的期待。為了彰顯Kodiaq RS的特殊身分，這款車的車頭造型除了比照Kodiaq改款新車設計，尚加入RS專屬水箱罩、前後保險桿、雙出排氣管、黑色窗框以及車頂行李架，並擁有專屬的 ”SAGITARIUS” AERO 20吋專屬鋁圈，整體看起來有如風火輪般叱吒動感，性能旗艦身分不容錯認！
當然內裝配備也同樣洋溢濃濃的RS專屬風格：運動化座椅、雙前座金屬門檻、類Carbon紋路飾板；駕駛艙則配備專屬三幅跑車式飛梭滾輪多功能方向盤，佐以紅色縫線儀表板、油門與剎車金屬踏板、紅色縫線真皮排檔座等，讓人看得熱血賁張。除此之外， Kodiaq家族的配備同樣不減，包括全新Matrix LED智慧複眼頭燈組、LED尾燈組、10.25吋彩色數位儀表板搭配9.2吋觸控螢幕、新世代聰明EYE智能駕駛輔助科技等，皆是Kodiaq RS標準配備。
眾多性能迷敲碗期待已久的SUV性能旗艦Kodiaq RS正式登台，為Škoda SUV家族再添勁旅，也再次確立Kodiaq在七人座SUV市場的霸主地位！而由於船期的關係，這款性能版SUV預計2月下旬才能夠進駐全省Škoda展間，歡迎性能車迷屆時前往賞車。
| 車型
| 熊霸上市價 (新台幣)
| Kodiaq RS
| 185.9萬元