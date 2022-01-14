W16將成絕響？Bugatti Chiron車系全數售罄！

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在2021年10月底Bugatti曾宣布限量500輛的Chiron車系〈包含所有衍生版本〉即將售罄，在當時仍有最後40輛機會，但至今Chiron車系已全數售出。單是2021年共有150名層峰訂購Chiron車系車款，其中有40位就是購入當時發表、最為極端的Bolide，Bolide的稅前建議售價是為400萬歐元起，而且交車期已排到了2024年之後。
2021年對Bugatti來說是忙碌的一年，在這一年中，他們開始交付 Super Sport 300+，並將全球僅一輛，價值高達1,340 萬美元的La Voiture Noire交予神秘車主，以及限量40輛的Divo也已全數交車。同時，分別在東京、新加坡、利雅得和曼徹斯特建立了四家全新展示中心。
展望新的一年，向EB110致敬的10輛Centodieci也將投產交車，加上持續交付予車主的Super Sport 300+，預計全年將可交出至少80輛新車。而另一項重要里程碑是與電動車品牌Rimac合作成立Bugatti Rimac也將正式開始運作，兩者合作後，此兩個高端品牌將邁入全新紀元，這也幾乎可以確定，未來應該很難再有搭載W16四渦輪增壓引擎的瘋狂巨獸了。