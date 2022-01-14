更輕更殺的Toyota GRMN Yaris限量500部推出，且日本市場限定!

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上述兩款套件皆經過輕量化工程改造，車艙部分將後座椅拔除並將前座椅換為包覆性更佳的Recaro桶型賽車椅，同時換上了碳纖維材質引擎蓋，車艙焊點也增加545個以強化車體剛性，不過Circuit Package升級套件還包括換上18吋BBS輪圈、Bilstein可調避震器、碳纖維尾翼及大包前保桿及側裙，具原廠表示整體車重比標準版GR Yaris還少了20公斤，且該套件還推出50部漆上Matte Steel特殊色的限量款，可說是限量中的限量!
另一款Rally Package則換上重新調整過的避震器，並加裝橫向穩定桿、扭力桿及下護板以應付更為刁鑽的越野環境，包含輕量化改造的結果是車重大幅下降30公斤；動力依舊是搭載1.6升三缸渦輪增壓引擎，不過馬力與扭力略微提升至268匹與390 Nm，差速器也由Torsen LSD形式改為機械限滑式。標準版的GRMN Yaris在日本售價為7,317,000日圓(約新台幣180萬)，Circuit Package則為8,467,000日圓(約新台幣208萬)，Rally Package則為8,378,764日圓(約新台幣206萬)，三款車型共限量500部且僅供應給日本市場。