特企／金門高粱酒傳奇人參　絕版稀有釋出！

疫情改變人們的消費行為，不少民眾願意花錢購入能增值、保值的豪奢品。年關將近，送禮自用又具增值效益的頂級酒款儼然成為年貨新寵，闔家團聚歡慶新年的時刻，一瓶風味雋永、禁得起時間考驗的陳年高粱，是餐桌上的佳餚良伴，更是體面好禮。25年前以獨特「人參味」引發收藏熱潮的金門高粱酒，將再次解密其傳奇風味！1月26日起全台7-ELEVEN便利商店限定販售，每瓶建議售價4,800元，7-ELEVEN限定價4,580元，精裝限量上市，將是品飲或收藏老酒的最佳時刻。
關於金高傳奇參味，始於民國86年，這款在自然釀造過程中產生人參風味的極品高粱酒，多年前曾經造成市面轟動，蔚為風潮，一度引發行家饕客爭相收藏，直到民國91年蒸餾出來的金門高粱，再次出現86年的傳奇參味，金門酒廠刻意保留整批原酒，秘藏近20年才獻世，是極少見酒廠刻意收藏的珍稀風味陳放老酒，開瓶即能聞到奔放的人參香氣因此被譽為「傳奇人生」。全台限量2萬瓶稀有釋出、精裝版限量販售，是喜好收藏、玩味酒款的品味人士絕對不可錯過的夢幻逸品。
經典復刻「藏級之秘」獨特風味、精緻包裝，外盒以雅緻高尚麻布抽盒設計，內盒以蜂巢馬賽克作為設計概念，與外盒形成強烈對比，跨世代翻轉經典，文史精品級懷舊風格，宛如秘藏獻世，一揭美酒傳奇，由內而外極具收藏價值，禁得起行家酒饕再三評鑑品味，勢必於今年再度掀起一股金門高粱老酒搶購風潮，2022限量絕版上市，不可錯失良機，把握入手典藏最後機會。
有40年寶物鑑定經驗的秦嗣林認為酒類也是相當好的投資標的，稱之為液體黃金當之無愧。而極具傳奇特色的「傳奇人生金門高梁酒」，是他2022開春必收藏的高品質投資酒款，秦嗣林說：「這款『傳奇人生金門高粱酒』絕對是虎年必須推薦給愛酒賞酒人士的經典之作。」