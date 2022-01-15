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安海瑟薇大露「黑絲玉腿」　造型掀《Prada惡魔》回憶殺

▲安海瑟薇分享近照，新造型激撞《穿著Prada的惡魔》角色。（圖／Anne Hathaway IG）
▲安海瑟薇分享近照，新造型激撞《穿著Prada的惡魔》角色。（圖／Anne Hathaway IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-15 12:45:00

好萊塢尤物安海瑟薇（Anne Hathaway）與老公亞當蘇曼（Adam Shulman）2012年結婚，至今育有2子喬納森（Jonathan）及傑克（Jack），39歲的她保養得宜，今（15日）更新IG美照，新造型讓人想起16年前主演的代表作《穿著Prada的惡魔》，粉絲狂叫她在片中小名「安蒂」（Andy）！

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▲38歲安海瑟薇是好萊塢一線女演員。（圖／Anne Hathaway臉書）
▲安海瑟薇是好萊塢一線女演員。（圖／Anne Hathaway臉書）
照片中，安海瑟薇梳起空氣瀏海馬尾，身穿有印花點綴的立領連身短褲裝，下半身黑絲襪搭配踝上靴，秀出纖細美腿，一身俐落又時髦的打扮光芒萬丈，不管是雙腿交叉的全身照，還是拿手機自拍，或是翹腳坐在導演椅上，每一張都美的像電影劇照。

▲小安分享新造型。（圖／Anne Hathaway IG）
▲▼小安分享新造型。（圖／Anne Hathaway IG）
▲▼小安分享新造型。（圖／Anne Hathaway IG）
▲▼小安分享新造型。（圖／Anne Hathaway IG）
▲小安長腿搶鏡。（圖／Anne Hathaway IG）
▲小安長腿搶鏡。（圖／Anne Hathaway IG）
新照才上架12小時，按讚數就超過200萬，網友刷一排留言，頻喊「安德莉亞？」、「安蒂是妳嗎？」、「經過那麼多年，安德莉亞狀態還是那麼好」！

▲小安的新造型猶如《Prada的惡魔》角色再現。（圖／Anne Hathaway IG）
▲小安的新造型猶如《Prada的惡魔》角色再現。（圖／Anne Hathaway IG）
事實上，安海瑟薇並非《Prada的惡魔》女主角第一人選，順位還排在第9，導演大衛法蘭科（David Frankel）回憶，當時福斯高層執意要瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）來演，但她連續拒絕了3次，就是不想接，反倒安海瑟薇極力毛遂自薦，最後在梅莉史翠普（Meryl Streep）一通推薦電話後如願拿下角色。

▲《Prada的惡魔》上映15週年。（圖／劇照／IMDb）
▲《穿著Prada的惡魔》問世16年。（圖／劇照／IMDb）
安海瑟薇還原當下景況，「當我接到電話，得到角色那一刻，我尖叫跑回我的公寓，那時有一群朋友來找我，我直接跳到客廳，大喊『我要去演《穿著Prada的惡魔》了』」！（編輯：楊穎軒）

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