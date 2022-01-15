30歲就有人心肌梗塞？ 重訓過度也可能發作？ 有2大危險因子快檢查

我是廣告 請繼續往下閱讀
國泰醫院心臟內科主治醫師陳玠宇醫師表示，冬天天氣寒冷，血管壁中的不穩定斑塊破裂，容易造成急性血栓、心肌梗塞發作；尤其是在寒流來襲、天氣回溫時，血管劇烈收縮、擴張，心臟的耗氧量增加，血流無法順利回流至心臟，心肌梗塞的機率就會增加。
此外，陳玠宇醫師強調，心肌梗塞並非只好發於冬季，在夏天發生的比率也不少見。夏季發生心肌梗塞，主要成因為過度流汗導致脫水、血液變得黏稠，導致患者出現血栓反應，進而誘發心肌梗塞症狀。
心肌梗塞發作時有哪些症狀？ 哪些人是心肌梗塞高風險群？
陳玠宇醫師表示，若出現持續性胸悶、胸痛、冒冷汗、心悸、頭暈、過度喘息，可能是心肌梗塞發生前兆。另外，若家中有一等親內的家人，男、女性分別在55歲、65歲前有心血管疾病史，且合併上述症狀，需立即前往醫院做進一步檢查。
除了先天遺傳，後天的飲食習慣與生活作息，也與心血管疾病症狀息息相關。陳玠宇醫師表示，現代人飲食逐漸精緻化，常攝取高油脂、高甜分的飲食，加上熬夜、不愛運動等壞習慣，在不知不覺中心血管就容易產生阻塞。
陳玠宇醫師表示，上述族群在運動時就會顯得格外吃力、容易胸悶；甚至在平常說話時產生語句不順、上氣不接下氣的狀況，即有可能已經出現心血管阻塞的問題。另外，年輕族群更容易忽視自身的心血管疾病風險，陳玠宇醫師提醒，時有30歲左右的年輕人出現心肌梗塞症狀，若有相關家族史、或是膽固醇過高的問題，務必及時尋求專科醫師的診斷。
心肌梗塞跟「隱形殺手」高血壓有關？ 30歲以上1週要量1次
高血壓是造成心血管問題的大宗主因之一。陳玠宇醫師表示，高血壓被稱作「隱形殺手」，平時不會有特別症狀，即使有症狀也相當輕微。高血壓的主要徵兆為頭部覺得「重重的」，且合併頭痛、頭暈、肩頸僵硬，偶發性胸悶等等症狀。上述情況都是高血壓發生時的警訊，若無定期量血壓、且對血壓上升毫無警覺，身體的心血管負荷無法承受，就有可能產生相關併發症。
陳玠宇醫師呼籲，不管男性或女性，滿30歲就要養成量血壓的習慣，至少一週一定要量一次血壓，BMI較高、肥胖的民眾更要提高警覺。而40歲以上的民眾，最好的情況為一天量測一次，可以及早發現血壓問題。
心肌梗塞發生時該如何治療？ 抗凝血藥物需要終身服用嗎？
心肌梗塞發作未及時就醫，將會大幅增加猝死的風險。尤其當病患發生突發性的心律不整，只能透過急救或電擊矯正，讓危險的心跳頻率恢復正常。若檢查為急性冠心病，必須立即進行心導管手術，才有保命機會。陳玠宇醫師認為，最好的自救方法就是立即就醫，無論是按壓人中、放血等偏方，都不會有所幫助，切勿聽信謠言而延誤就醫時機。
陳玠宇醫師表示，對於曾確診心肌梗塞的病人，會開立「硝化甘油舌下錠」，一旦症狀發作，將舌下錠含在舌頭下，就能看知道症狀是否有改善。若是含了2錠以上都不見效果，就得趕緊前往急診室就醫。
陳玠宇醫師表示，有心肌梗塞病史，且心臟血管有膽固醇斑塊風險，會要求病人「終身服用」阿斯匹靈或抗血栓藥物。另外，若合併心房顫動、中風與心律不整問題，則會另外開立抗凝血劑給患者服用。陳玠宇醫師說明，「抗凝血劑」和「抗血小板藥物」是不同的2種藥物：抗凝血劑主要防止心律不整所產生的高凝集血液，避免後續發生血栓狀況；而抗血小板藥物主要是抑制血小板、血塊的凝結。
如果是膽固醇斑塊造成的血管栓塞、粥狀動脈硬化，則必須加強膽固醇控制，並將血糖控制在合理範圍。陳玠宇醫師表示，在國外或台灣的醫學經驗都表明，糖尿病患者的糖化血色素至少要保持在7.0以下，年輕患者則更嚴格，數值必須控制在6.5以下。唯年紀過大的年長患者，因考量低血糖風險，才會放寬至7.5以上。
心肌梗塞患者是否能正常運動？ 高強度健身恐引發心臟問題？
陳玠宇醫師認為，若心肌梗塞治療得當，患者其實可以如常運動，不受影響。重要的是，應保持規律服藥、並定期前往醫院檢查，一旦疏於控制，難保3-5年後血管再度產生栓塞，在未妥善控制狀態下運動，心肌梗塞有可能突然復發。至於年輕族群，本身無家族史或不良嗜好，運動強度並不是問題，但在例行健檢時發現血壓、血糖過高，運動強度就要依照耐受度與醫師建議調整。
陳玠宇醫師提醒心血管疾病患者，做重量訓練時應避免「上半身」過度訓練，以免急促增加心臟的阻力。也要適當加強下肢肌肉訓練，或是實施較為緩和的運動做代替，不僅可以調整生活型態、減重，也能改善血壓、血脂和血糖。
陳玠宇醫師表示，許多年輕人在運動時，容易產生心律不整、二尖瓣膜脫垂（女性尤其容易發生）等情況，主要與心跳速率有關，不一定是心血管疾病所造成。心跳愈快，心律不整的機率愈大，在運動時過度脫水造成二尖瓣膜脫垂，胸悶、胸痛也可能加劇。因此在平常爬樓梯、走路或運動時，若發現自己有胸悶、不適、喘息劇烈的現象，先評估自己心血管的狀況或就醫檢查，再依照身體情況選擇適合的運動模式，是比較安全的做法。
延伸閱讀
為什麼常腹瀉、拉肚子？醫：６情況早檢查，未必是腸胃問題。
台灣近十萬人在洗腎 一個步驟不同！染疫住院風險竟高4倍