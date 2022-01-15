胸悶、胸痛是什麼原因？胃食道逆流也會造成心臟負荷？心跳超過「X下」是心律不整？

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陳玠宇醫師認為，年輕族群無任何三高風險因子、心血管疾病家族史，也沒有抽菸、肥胖等問題，單純胸悶症狀可能是良性心律不整發作，多休息、多喝水即可改善。醫師指出，年輕人心臟不適以「二尖瓣膜脫垂」最為常見，尤其以年輕女性為好發族群。主要症狀為偶發性的情緒問題、睡眠不良造成的心血管病症。此外，胃食道逆流也會引起心臟的不舒服，醫學上稱為「胃心症」，在心臟科門診中並不少見。
陳玠宇醫師強調，生活中或多或少會有心律不整的情況，需觀察發作頻率為何，有些人情緒起伏過大，就會產生心律不整；而有些人是攝取刺激飲食，例如濃度過高的咖啡或茶，茶鹼和咖啡因濃度太高也可能引發症狀。另外，吃得太辣、太鹹、太油也可能導致心律不整發作。
胸悶、胸痛該前往哪些科別就診？ 醫師籲：症狀變嚴重就快就醫
陳玠宇醫師表示，胸悶症狀牽涉層面相當廣泛，若不知道自己要看哪一科較為合適，可先至家醫科做鑑別診斷，若無法解決症狀，則再尋求次專科做協助。比如胃食道逆流所導致的胸悶症狀，即會轉至腸胃科，透過胃鏡檢查是否為胃潰瘍、或幽門桿菌感染。因此，胸悶、胸痛不見得就是心臟相關問題。
該如何判斷心臟是否出現病灶？陳玠宇醫師表示，病患若至心臟科掛號，會先進行血壓量測。若血壓數值正常，心電圖、照X光檢查結果皆無大礙，聽診上也無心雜音或心律不整發生，則很有可能是其他器官出問題的機率較大。
若胸悶症狀漸趨頻繁，一週發生2-3次以上、甚至一天內就發作2-3次，必須立即就醫，否則可能危及性命之虞。陳玠宇醫師呼籲，症狀愈發強烈時千萬不可強忍，如知名演員龍劭華在拍戲時已有症狀，未及時就醫而猝逝。當症狀的強度愈強、頻率愈頻繁，甚至還合併其他症狀，像是頭暈、冒冷汗、喘息，就要盡快就醫。
經常喘是心血管疾病徵兆？很多人其實是慢性貧血？
陳玠宇醫師表示，生活上發生喘或呼吸困難，牽涉層面相當廣泛。有可能為肺活量不足，也可能是「慢性貧血」問題。若有相關疑慮，可先至心臟內科尋求醫師協助，針對否有心血管疾病風險做進一步判定。
若檢測結果與心血管無關，即可能是抽菸引起的肺氣腫，或是肺纖維化、貧血等問題；其中年輕女性容易因為月經量過大、鐵質攝取不足造成缺鐵性貧血，與喘和缺氧有一定程度關聯性。
心悸最嚴重恐「心室頻脈」？ 如何自我判斷心率心跳是否正常？
陳玠宇醫師說明，民眾雖能感覺到心悸，卻往往無法判別心律不整的型態為何，要進一步靠心電圖的診斷才有辦法確認。基本上，最惡性的心律不整稱為「心室頻脈」，即為心室中產生不穩定的心律不整所導致；第二類則為「心房顫動」，病患罹患心血管疾病的危險度相對較高。若只是單純的心房早發收縮，大部分與個人飲食狀況有關，例如攝取過量含茶鹼、咖啡因類的飲食。
若民眾無法辨別心悸種類，除了透過24小時心電圖做鑑別與判斷，「穿戴式裝置」是較為簡易的鑑別參考。陳玠宇醫師表示，若穿戴式裝置中，心率數字顯示高於「最大運動心律（220-年紀）」，即為心律不整症狀。穿戴式裝置可以即時就心悸的部分作量測，之後帶來門診給醫師做病情判斷，也有所幫助。
陳玠宇醫師補充，雖然現在有很多心律手錶或醫療紀錄儀器有類似功能，若本身沒有穿戴裝置做輔助，可透過量測心跳速率初步判斷。正常人的心跳次數，１分鐘為是60至100下，若心跳跳得過慢、過快或不規律，基本上都是心律不整的表現。
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