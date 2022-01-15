冬天吃鍋、泡溫泉對心臟負荷超大？ 早起運動更容易罹患心悸？ 醫師：有家族史要小心「３大地雷」

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年末聚會，民眾喜歡相約吃火鍋、泡溫泉或小酌一番，要當心升高心血管問題甚至急性發作風險。國泰醫院心臟內科主治醫師陳玠宇醫師表示，火鍋大餐隱含的高熱量，會使膽固醇上升，若有家族病史，則可能進而讓血壓飆高、甚至造成心肌梗塞發生的風險增加。
陳玠宇醫師認為，如麻油雞、薑母鴨等食補料理，湯底用大骨熬煮，並添加大量的鹽和油脂，產生高含量的「普林」，是造成膽固醇、三酸甘油脂過高，甚至罹患痛風的因素之一。過量攝取可能觸發急性心血管疾病發作，如高血壓、心肌梗塞等。
民眾吃火鍋時不可或缺的醬料，同樣也是招致心血管疾病的「地雷飲食」。陳玠宇醫師表示，沙茶醬、醬油等佐料的鈉含量過高，過量攝取本就對腎臟不利，還可能使心血管受到影響。
此外，食用高糖分的飲料、冰淇淋；或過於辛辣的食物、湯底，容易使身體快速脫水。陳玠宇醫師表示，甜飲與甜食會讓身體產生「高滲透壓」，既無法發揮止渴作用，還會拉高心血管負荷。提醒若有心血管相關家族史，或本身膽固醇過高，每星期還是狂吃3-4次鍋物，在冬季發生相關併發症的機率恐大幅增加。
冬天泡湯血管收縮加大？ 泡錯姿勢會增加心率不整風險？
除了飲食習慣不佳可能導致心血管事件發生，陳玠宇醫師表示，在環境溫差極大的情況下，心血管疾病患者更要有所警覺。例如民眾喜歡在寒流來襲時「泡湯」，沸熱的溫泉與環境氣溫溫差極大，一旦驟然起身，恐使血管在短時間內過度擴張和收縮，導致暈厥、姿勢性低血壓發生。
陳玠宇醫師建議，若有相關心血管問題，泡溫泉時心臟應「高於水面」，避免心臟周邊血管產生劇烈變化，造成突發性的心悸或心律不整。此外，若需定時服用血壓藥，宜在服藥後的1-2小時再進行泡湯動作，以免產生低血壓的狀況。
冬天「清晨慢跑」先不要？ 「溫差過大」是心臟衰竭元凶！？
陳玠宇醫師指出，冬季清晨氣溫為一天中的最低點，也是溫度變化最劇烈的時候。有些長者喜歡特地早起外出跑步、鍛鍊，身體將承受極大的溫差變化，也會加重運動當下的負荷；因此並不建議有嚴重心律不整、心臟衰竭、心血管阻塞的病患在一大清早出門運動。陳玠宇醫師表示，可在中午前、清晨後做運動，氣溫相對穩定；且路上行人變多，發生緊急狀況也較有求助機會。
最後，陳玠宇醫師提醒，在冬季氣溫較低或寒流來襲時，保暖動作相當重要。12月至2月期間正值聖誕節、跨年和農曆新年等節慶，出門旅遊或逛街時，白天氣溫較高，會容易忽略攜帶外套；到傍晚時氣溫驟降，心臟的負荷就會加重。所以常外出的族群要記得隨身攜帶保暖的物件。年長者應避免在上午就添加過多衣物引起脫水，注意天熱時脫、天冷時穿即可。
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