蓬佩奧6個月減掉40公斤肥肉！ 減重絕招曝光：少吃這類食物

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蓬佩奧被問到為何萌生減重年頭，他說，2021年初剛卸下國務卿職位時的6月14日，當天他站上體重計發現體重飆升至136公斤，這數字是他有生以來從未企及的「高峰」。第二天早晨，蓬佩奧告訴妻子，減肥計畫刻不容緩，必須從今天（6月15日）開始做起。
減重對於年屆58歲的蓬佩奧來說並非易事。不過，曾畢業於西點軍校、官拜上尉退役的他，認為減肥最大的動力是「自我要求」與「紀律」，這也是減肥能夠成功的關鍵。
為「2044」做準備！ 蓬佩奧減重不求人靠「3方法」
蓬佩奧決定減重的數週後，在自宅地下室蓋了一個家庭健身房，啞鈴、跑步機與橢圓機一應俱全。蓬佩奧表示，他每週試著去健身房5-6次，每次運動約30分鐘左右。起初沒有健身教練與營養師的輔助，對體能調節而言是一大考驗；不過，隨著時間推進，蓬佩奧如今「幾乎每天」都使用橢圓機與槓鈴進行訓練。
營養調整方面，蓬佩奧一改先前的飲食習慣，將最喜愛的炸薯條、起司漢堡戒掉。減少多餘碳水化合物的攝取，從前在長途飛行時陪伴他的含糖零食、南瓜煎餅與漢堡皆一去不復返。身為義大利裔的他，從前家庭聚會時最喜愛的義大利麵、奶酪和甜點，如今通通以沙拉代替。
先前擔任國務卿時，生活中只有「工作」與「吃飯」的蓬佩奧，經過6個月的努力，減去了近41公斤的體重。他表示，自己從未尋求減肥門診或專業人士的協助，在減重過程中，不外乎是透過３種方式進行瘦身計畫：
1. 改變飲食方式、減少多餘澱粉與碳水化合物的攝取。
2. 規律運動，一週至少運動6-7天，一次運動半小時以上。
3. 嚴格的自我要求，並在工作與健康生活間取得平衡。
各媒體紛紛談論蓬佩奧瘦身是否為2024年美國總統大選做準備，他笑稱：「我的確已經在為『2044年』做準備了，甚至希望自己可以準備到2054年。」至於為何是這些年份？蓬佩奧表示，兒子已經結婚，自己將成為準爺爺，必須以更健康的姿態與未出世的孫子見面。
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