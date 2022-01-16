咖啡好神？ 每天1杯攝護腺癌降16％？ 喝咖啡助抗癌3原因解析

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此研究由中國醫科大學附屬盛京醫院發起，並於北美、歐洲及日本等國家進行。團隊召集超過100萬位受試者，其中有57,732人罹患攝護腺癌。受試者被要求填寫「自我管理飲食問卷調查」後，團隊將其分為2組，依序為「每日飲用2-9杯咖啡」的高劑量攝取者、以及「每日飲用0-2杯咖啡」的低劑量攝取者，以區分咖啡攝取量的多寡，是否會影響男性攝護腺的健康程度。
研究將潛在的混雜因素，如年齡、攝護腺癌家族史、種族、菸酒、總熱量攝入、BMI和運動習慣排除後，進一步分析喝咖啡與局部攝護腺癌、晚期攝護腺癌的關係。研究宣稱，攝取咖啡高劑量的人，局部攝護腺癌風險降低7%，晚期攝護腺癌風險則降低12%-16%。
每天喝咖啡保攝護腺健康？還需研究確認因果關係
研究作者王克峰博士表示，每天多喝一杯咖啡，罹患攝護腺癌的相對風險就會降低近1%。不過，這項研究僅是觀察性報告，無法確認未測量的變因，而且受試者對於咖啡攝取量的回報僅是參考習慣與記憶填寫，攝取的咖啡種類與烹煮方式也不相同。因此，需要謹慎解釋研究結果。
研究團隊宣稱，咖啡和攝護腺癌之間的連結，可能有其合理的生物化學機制。因為咖啡能改善身體「葡萄糖」的代謝，並且有抗發炎、抗氧化的作用，這些都會影響雄激素的濃度，進而影響未來發生攝護腺癌的可能。
王克峰博士認為，這項研究可得出增加咖啡攝取量可能與降低攝護腺癌有關。未來仍需探討咖啡中的哪些成份物質，是對攝護腺產生影響的關鍵。如果未來研究能確定兩者之間有因果關係，應考慮鼓勵男性增加攝取咖啡，以促進攝護腺健康。
美國癌症研究所分析 咖啡可能降子宮內膜癌與肝癌風險
咖啡是否能夠抗癌，一直是科學家踴躍投入的研究主題。根據《美國癌症研究所》所公佈的結論，從大量研究的系統性分析來看，喝咖啡可能會降低子宮內膜癌與肝癌的風險。其他相對證據力有限的研究，則認為咖啡與降低口腔癌、咽喉癌、皮膚癌有關。
咖啡為何能減少癌症風險呢？《美國癌症研究所》指出，可能的機制有三大類，第一是攝取咖啡後人體的抗氧化生物標記上升，而DNA損傷的生物標記減少。第二是咖啡在某些研究中顯示能提高胰島素敏感性，能降低因胰島素過高促發的癌症風險。
第三，咖啡會增加性激素結合球蛋白 (SHBG)的濃度，這是一種負責運送睪固酮(testosterone)和雌二醇(estradiol)的蛋白。當性激素結合球蛋白 (SHBG)的濃度增壓，有可能減少與雌激素相關的癌症風險。
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