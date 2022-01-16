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天氣漸寒，日夜溫差大，國民健康署提及，長者們因夜間或清晨溫度較低，身體對溫度變化反應較不敏銳，晚上睡覺時，應先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先在床上活動一下四肢或進行伸展暖身運動，促進身體的血液循環，起身後先坐在床邊，添加衣物或外套禦寒保暖，也避免瞬間起床的頭暈現象，再慢慢地下床。
另外，起床後的活動不要過於急促，先補充溫開水暖暖身體，再以溫和方式進行相關的日常活動。
運動暖身保健康 出門結伴很重要
冬季早晚溫度偏低，若是習慣早起運動的人，不要急著太早出門運動，建議等太陽出來氣溫回升，天氣暖了再出門，或可改在室內運動。對於高危險群，國民健康署強調，最好避免單獨去爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡湯。
出門需穿著保暖衣物及戴帽子，採多層次穿著，方便隨著溫度變化時，可隨時穿脫衣物；此外，儘可能選擇易於穿脫與合適肢體活動之衣物，運動前一定要充分暖身，且結伴運動，相互扶持與照應。
注意身體徵兆 愈快就醫愈好
若出現心臟病徵兆（胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀），可能立即危及生命，建議儘速就醫接受治療。
值得一提的是，工作忙碌是每個人的常態，一但忘記或是沒有時間喝溫開水，血液容易變得黏稠，建議隨時補充溫開水，可降低血壓升高及心臟病發作的機率。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 低溫！先暖身再運動 多層次穿搭保健康
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