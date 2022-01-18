反骨老闆陷冷感危機？正妹祭一招　酷炫化身撩妹老司機

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但不管瑤瑤如何賣弄性感，展現驚人拉筋技巧、「凹咖」姿勢挑逗，酷炫依舊興致缺缺，不為所動。瑤瑤突然靈機一動，拿出衛生紙和手機，打開聊天交友軟體Peach要酷炫重拾熱情，原來這是繼視訊交友軟體Facebar、匿名聊天軟體S Talk之後，瑤瑤再次激推的交友軟體，就在兩人各種摸索之下，發現Peach裡面的女孩們顏值更高，更多火辣影片，而賊頭賊腦的酷炫一度想試試看錄影功能，卻被貼心的APP機制給阻擋，破壞存片美夢。瑤瑤補充，Peach有著「防你截圖錄影」相當為使用者們著想唷。
酷炫和瑤瑤一邊滑Peach，一邊「阿斯～阿斯」的叫著，就連一旁的工作人員看見螢幕上的妹子也差點「凍未條」，眼見酷炫的慾火逐漸被燃起，他立馬想到前陣子使用過的Facebar、S Talk，準備來場「究極PK」，看看哪一款APP上的妹子最火辣，最好建立「人際關係」。
首先登場的是視訊交友軟體Facebar，酷炫一起手就和約莫20歲的學生妹展開熱線，兩人大聊覺得學校哪個老師比較帥，甚至有無幻想進一步發展，女學生竟毫不羞澀的說，「學校帥的反而是教官耶」引起現場各種腦補畫面。酷炫最後鼓起勇氣問，如果「晚上有需求，妳願意優先接我電話嗎？」女學生竟一口答應「可以啊，你那麼帥」，撩的酷炫小鹿亂撞。
就在酷炫享受之際，一旁工作人員突然緊急插播，「S Talk來電！」，酷炫一接通立即感受有別於Facebar的青澀感，直接的言語挑透，撩的酷炫不要不要的，而酷炫就怕再這樣下去理性全失，便立即轉換話題，請對方換成夜店嗨咖情境，但沒想到不管怎麼點菜，對方都能接得恰到好處，配合度十足，讓酷炫和瑤瑤驚呆直呼，真的是「主動聽話，性感又好笑。」
最後，酷炫和瑤瑤總結，聊天交友軟體Peach雖然沒有視訊，但私密動態非常不錯；匿名聊天軟體S Talk可以複製訊息群發，尺度比較大；視訊交友軟體Facebar裡的年輕女生更多，但到底哪一款最好用呢，身為老司機的酷炫表示，「三個軟體交叉使用，更增加中獎機率。」瑤瑤也補充，「Peach上的主播，只要多互動，就有機會更進一步。」但沒想到最後酷炫突然毒舌一轉，一個玩笑就把瑤瑤弄得爆氣離開現場，酷炫急忙解釋之餘，同時有擔當的拿起外套內袋的千元大鈔撫慰瑤瑤受傷的心靈，這也告訴大家，女生雖然展現的性感可愛，但可別輕易貼標籤，亂開玩笑唷。