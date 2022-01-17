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WRC新賽季，Ford Puma Hybrid Rally1首征戰竟請出拉力車神S.Loeb站台參賽

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-01-17 14:55:20

在WRC賽場擁有輝煌戰績的Ford，即便在2011年退出廠隊身分，但仍與著名的M-Sport賽車隊維持合作關係，2022年為兩者合作25周年慶，在此同時，雙方合作之M-Sport Ford World Rally Team (WRT)，在新賽季將以全新Puma Hybrid Rally1廠車投入賽場！

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Ford過去即使是以廠隊身分參要，英國的M-Sport賽車工程公司一直都是最主要的合作夥伴，兩者以在25年的合作期間內曾七次奪冠，以及超過1,500次分段優勝，隨著進入車用動力系統電氣化的時代，迎來了全新的Puma Hybrid Rally1廠車，將在2022年正式投入賽場，並在1月20日展開的蒙地卡羅拉力賽中正式亮相，在2022賽季，M-Sport Ford World Rally Team的三位主戰車手為Craig Breen、Adrien Fourmaux與Gus Greensmith，但在Puma Hybrid Rally1首次登場的歷史時刻，最讓人興奮的是,Ford竟然請出WRC傳奇車神Sébastien Loeb復出站台參賽，這肯定會為WRC的全新賽季帶來不少話題，在此之前，Sébastien Loeb曾在蒙地卡羅拉力賽拿過七次冠軍。

在全新的賽事規則下，Puma Hybrid Rally1是基於Puma EcoBoost Hybrid開發，搭載1.6升EcoBoost渦輪增壓引擎，搭配能瞬間輸出100kW三秒的電動馬達之新Hybrid混合動力系統，當使用電動馬達衝刺時，全車瞬間最大動力可達500hp；而電動馬達的電力來自可於煞車與滑行時將動能回收儲存的電池，電池容量為3.9kWh，同時，在指定路段，如通過城鎮、RS路段與回到維修區時可使用純電模式行駛，搭載之電池可在25分鐘內充飽電力。而1.6升渦輪引擎可輸出380hp最大馬力與420Nm最大扭力。此外，2022年賽季起，FIA WRC Rally1組別之參賽車輛，必須使用100%合成或由生物降解混合之可永續之非石化燃料。

M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 技術規格：

動力單元

 引擎規格（ICE）

 Ford 1.6 升 EcoBoost，渦輪增壓，汽油，直列四缸
最大馬力：380hp
最大扭力：420 Nm 
引擎限流器：36 mm
電池、電力系統

 最大增加輸出：100 kW
最大再生輸入：30 kW
最大增加時間：3秒
每次加速的最大輔助動力：250 kJ（由 FIA 根據賽段和路況調整）
重量：95 公斤
冷卻：液冷和氣冷
ICE和電池電力系統綜效輸出

 最大馬力：> 500 hp
最大扭力：> 500 Nm
傳動系統

 五速序列式手排
50：50 四輪驅動
前後機械限滑差速器
制動系統

 370 mm碟盤，氣冷
四活塞卡鉗
0-100 km/h加速表現

 柏油、碎石和礫石路面：約3.2 秒
重量和尺寸

 最小重量：1,260 公斤
軸距：2,600 mm
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