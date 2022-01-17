WRC新賽季，Ford Puma Hybrid Rally1首征戰竟請出拉力車神S.Loeb站台參賽

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Ford過去即使是以廠隊身分參要，英國的M-Sport賽車工程公司一直都是最主要的合作夥伴，兩者以在25年的合作期間內曾七次奪冠，以及超過1,500次分段優勝，隨著進入車用動力系統電氣化的時代，迎來了全新的Puma Hybrid Rally1廠車，將在2022年正式投入賽場，並在1月20日展開的蒙地卡羅拉力賽中正式亮相，在2022賽季，M-Sport Ford World Rally Team的三位主戰車手為Craig Breen、Adrien Fourmaux與Gus Greensmith，但在Puma Hybrid Rally1首次登場的歷史時刻，最讓人興奮的是,Ford竟然請出WRC傳奇車神Sébastien Loeb復出站台參賽，這肯定會為WRC的全新賽季帶來不少話題，在此之前，Sébastien Loeb曾在蒙地卡羅拉力賽拿過七次冠軍。
在全新的賽事規則下，Puma Hybrid Rally1是基於Puma EcoBoost Hybrid開發，搭載1.6升EcoBoost渦輪增壓引擎，搭配能瞬間輸出100kW三秒的電動馬達之新Hybrid混合動力系統，當使用電動馬達衝刺時，全車瞬間最大動力可達500hp；而電動馬達的電力來自可於煞車與滑行時將動能回收儲存的電池，電池容量為3.9kWh，同時，在指定路段，如通過城鎮、RS路段與回到維修區時可使用純電模式行駛，搭載之電池可在25分鐘內充飽電力。而1.6升渦輪引擎可輸出380hp最大馬力與420Nm最大扭力。此外，2022年賽季起，FIA WRC Rally1組別之參賽車輛，必須使用100%合成或由生物降解混合之可永續之非石化燃料。
M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 技術規格：
| 動力單元
| 引擎規格（ICE）
| Ford 1.6 升 EcoBoost，渦輪增壓，汽油，直列四缸
| 最大馬力：380hp
| 最大扭力：420 Nm
| 引擎限流器：36 mm
| 電池、電力系統
| 最大增加輸出：100 kW
| 最大再生輸入：30 kW
| 最大增加時間：3秒
| 每次加速的最大輔助動力：250 kJ（由 FIA 根據賽段和路況調整）
| 重量：95 公斤
| 冷卻：液冷和氣冷
| ICE和電池電力系統綜效輸出
| 最大馬力：> 500 hp
| 最大扭力：> 500 Nm
| 傳動系統
| 五速序列式手排
| 50：50 四輪驅動
| 前後機械限滑差速器
| 制動系統
| 370 mm碟盤，氣冷
| 四活塞卡鉗
| 0-100 km/h加速表現
| 柏油、碎石和礫石路面：約3.2 秒
| 重量和尺寸
| 最小重量：1,260 公斤
| 軸距：2,600 mm