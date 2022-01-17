亂買東西、經常後悔是「躁鬱症」前兆？ 醫：這些症狀持續2週以上快就醫

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周緯柏醫師表示，「躁期」主要症狀包括持續一周以上的異常興奮、情緒異常高漲或愉悅、性格暴躁易怒且精力旺盛。另外附屬症狀包括談話時滔滔不絕、或思考跳躍天馬行空，人際互動可能變的多且熱情，過度參與超過自身能力以外的事務，如盲目的投資、不計代價的花錢，甚至有過多而不恰當的性行為，以及睡眠需求減少。嚴重躁症可能會出現幻聽、誇大且不合理的妄想，甚至出現攻擊行為。
亂買東西是躁期發作？ 過度自大、自以為有超能力皆是症狀？
周緯柏醫師表示，病人在躁期時容易對事物產生過多且不適當的投入，比如突然積極參與各種社交活動、天馬行空的想法，翻箱倒櫃的整理家務，看起來隨時處於忙碌狀態。此外，躁期發作時會出現過度活躍，睡覺只睡2-3小時也不感覺疲累，甚至可以「不眠不休」保持精力活躍狀態。
周緯柏醫師形容，躁期中的患者容易變得過度自大、認為自己無人能敵甚至有超能力，臨床上也可見到躁期患者突然熱愛購物，發生刷爆信用卡等衝動消費行為，甚至在躁症發作時大手筆購入房產、跑車等購買超過自身能力的高價產品。
如何察覺自己罹患躁鬱症？ 季節變換時更容易發病？
躁鬱症需經由精神科醫師臨床診斷，一般人如何覺察自己的狀況不對勁？周緯柏醫師題醒，如果發現持續超過一周的異常亢奮情緒，以及出現嚴重影響日常生活的狀態，可能面臨「失能」狀況時就要及早就醫治療。
比如躁期時會因性格變得張揚自大，容易與身邊人產生衝突、將居家環境弄得一團糟。鬱期時出現過度憂鬱、無法工作甚至無法出門，都屬於失能現象。最好盡快介入治療，幫助情緒穩定。
周緯柏醫師補充說明，在某些病人族群裡，的確發現「季節」可能為誘發躁鬱症的因子之一。有些病人在春天時，躁期發作風險較高；而秋冬交替的時節，則容易進入鬱期。此外，壓力過大、工作輪班與睡眠不足，都是躁鬱症惡化的危險因子。如果本身對季節變化較敏感，且時常早出晚歸、日夜顛倒，都要特別留意自己狀況。
躁鬱症患者能正常生活？ 3大「關鍵作息」助穩定控制
周緯柏醫師表示，目前治療躁鬱症的藥物進步，經治療後的病患進入穩定期，與常人並無二異。病人務必規律就診、按時用藥，才能預防症狀再發。如果控制情況良好，可與醫師進一步討論藥物調整事宜。周緯柏醫師也呼籲，「規律作息」對躁鬱症控制相當重要，提醒躁鬱症族群應注意3種行為：
1. 規律睡眠。就寢時間與起床時間盡量保持固定。
2. 規律社交活動。患者可透過結交朋友、建立關係，並增加自信心。
3. 規律運動。規律的有氧運動有助於控制病情、穩定情緒。
周緯柏醫師指出，躁鬱症問題是可以透過治療達到良好控制的疾病。臨床上不時可見躁鬱症患者病發時做出讓自己後悔的事情，建議有相關問題或疾病，及早尋求身心科與精神科協助，有助於維持日常生活，將症狀的影響降到最低。
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