瑞莎狂遭爆料攻擊！網路「正負面聲量」曝光：輿論一面倒

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2021年7月，全台陷入東京奧運狂熱，瑞莎也在臉書更換「中華隊加油」的大頭照，卻意外挑動敏感政治神經，她隨後改成「台灣加油」的標語。
2021年11月1日，瑞莎再度發文砲轟體操協會，提到全國賽選手沒有軟墊，加上打分數不公等爭議，再度引爆網路輿論爆棚。
2021年12月時，瑞莎提告《Dcard》網友事件有了後續，台北地檢署調查後，發現4名彭姓、欒姓、汪姓、李姓網友，真實身分是龍潭地區選手跟教練，但地檢署認為，針對體操選手培育等可受公評事項，各自提出合理評論，未逾越言論自由範疇，12月24日給予4人不起訴處分。
12月28日，又爆出選手家長聯合向《鏡週刊》爆料，指控瑞莎涉嫌斂財，像是帶團參加商演所得30萬，卻只給3名選手一起平分5萬，剩下25萬去向成謎，另外，無償教學也是噱頭，家長都有支付瑞莎和外籍教練薪水，還有家長更指控瑞莎「割稻尾」，專門吸納本身成績就很好的選手，製造教學有成的假象，成就個人光環。
對此，瑞星韻律體操協會則回應，該活動是「2020 鐵玫瑰藝術節」，除了舞台表演，瑞星工作項目還包含了舞蹈設計、音樂設計、服裝造型、道具製作、活動實況拍攝與剪輯，實際上並無利潤可言。瑞星表示，該活動僅以舞台演出一項，在三位表演者之外，「瑞莎本人亦無酬登台演出，支付給三位表演者的費用也高於一般水準」。
瑞莎也被指控「找選手雜誌拍攝只給500元車馬費」，瑞星說明，除非是業配廣告，藝人參與雜誌專訪拍攝通常沒有酬勞，希望讓3位選手得到曝光度，所以瑞莎才帶著她們一起入鏡，也確認3人名字都有在採訪中露出；車馬津貼也是瑞莎向雜誌公司額外爭取而來，她也自費提供交通接送，連飲食也由經紀公司協助準備，並沒有怠慢。
★網路聲量分析：台灣人怎麼看瑞莎
針對一連串的事件，《QuickseeK快析輿情資料庫》分析出，2021年後半年，瑞莎曾經有三個聲量高峰，分別為7月「發文挺中華隊遭出征」，當時聲量為6929則；11月時瑞莎「發文指控體操協會設備不全」，當時聲量為1.12萬則。而近期「瑞莎遭指控帳戶不清、斂財」的爭議聲量超越以往，高達4萬9則。
但值得注意的是，本次事件聲量集中在12/28-12/29兩天，之後聲量快速消退，討論可說是已經平息。
快析輿情進一步研究此次「瑞莎遭控斂財事件」的聲量發現，雖然負面聲量15021則，高於正面聲量為7967則，但網友正面聲量的熱門發文，皆是幫瑞莎加油打氣、認為瑞莎並無斂財。
另外，網友負面發文內容，多半是指責家長在鬧、認為一定是瑞莎擋到人財路有人眼紅、還有炮火瞄準體協，認為會攻擊瑞莎是因為都沒拿金牌，瑞莎卻拿到了等。簡言之，正面聲量話題約圍繞支持瑞莎，負面則指控家長、同行教練、體協等，風向皆一致。
至於為何會出現上述的現象，快析輿情也發現，事發當日「許多網紅、KOL在事發當天就發文力挺瑞莎，影響了整體輿論風向」，職業涵蓋律師、醫師、政治性粉專、健身運動等各方面，且口徑一致都是力挺瑞莎，才會導致此次爭議輿情風向迅速定調。（編輯：潘毅）