▲ 2022 年 1 月車市優惠總整理，新年購車、回廠看這裡！

The Sorento經典七人 / 豪華七人 / 豪華六人 / 旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化六人





139.9 / 149.9 / 155.9 /164.9 / 170.9 / 193.9





精選配件組(價值4萬元)或優惠加價3萬元升級尊榮六人座選配組 (原價6萬元)五年不限里程全車原廠保固



