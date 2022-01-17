▲ 2022 年 1 月車市優惠總整理，新年購車、回廠看這裡！

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Audi 奧迪
台灣奧迪敬邀全台Audi車主預約回廠保養，暖心推出「Audi 2022｜迎春心守護」新春健檢方案，即日起至2022年1月31日，Audi車主預約進廠維修或保養，即享免費車輛健檢，以及保養零配件、品牌精品等多項優惠。
Audi 2022｜迎春心守護：
- 免費行車安全檢查
- 特定零件更換享7 折零件優惠 (含電瓶/引擎腳/節溫器/ABS輪速感應器）
- Audi 維修及保養類原廠零件享88折優惠（Audi原廠機油及已享有特殊優惠的零件品項不適用）
- 更換輪胎兩條85折，四條8折優惠
- 原廠配件及精品享8折優惠
- 配件精品消費滿NT$ 2,000元，即可以優惠價NT$ 888元加購精品福袋
- 全系列照地燈享優惠價NT$ 3,850元起
- 單次消費滿NT$ 12,888元即贈Audi旅行用收納枕（數量有限，送完為止）
馳加
由法國米其林集團為亞太地區以及全球各大重要新興市場所量身打造的 TYREPLUS 馳加汽車服務中心，今推出「來馳加抽LINE PAY紅包活動」。活動時間為2021/12/28～2022/1/28 (或LINE POINT點數送完為止)，錯過恐怕就要再等一年。車主於活動期間只要至馳加門市指定消費金額達NTD 1,000元並使用LINE PAY付款，即可抽LINE POINT 紅包一個，紅包不僅人人有獎，還有機會抽中最高LINE POINT 888點的頭獎。
除此之外，台灣米其林自2021年12月 1 日至2022年1月 31 日止，推出「隨心所欲 果然有勁」促銷活動：消費者在購買4條15吋以上輪胎(不含輕卡車胎)，並且到台灣米其林官方LINE@帳號完成相關資料登記，就可獲得果然有勁隨鮮杯，17吋以上再加贈500元享樂金，活動期間每位消費者都有一次參加機會。
Volkswagen 福斯
2022年式The new Polo、The T-Cross、The T-Roc、The Tiguan與The Arteon指定車型享高額分期貸款方案，並且提供免費第五年延長保固，其中消費者入主The new Polo 指定車型，頭期款178,000元即可輕鬆入主歐洲人氣掀背車，入主The T-Cross指定車型更僅需自備158,000元，台灣福斯汽車推出高額分期購車優惠方案，是消費者新年絕佳入主Volkswagen最佳時機。此外，Volkswagen車主舊換新購車補助專案持續獲得好評，為福斯人提供專屬優惠，依換購新車型而定，最高享65,000元的舊換新購車補助金。
入主 The new Polo（Life除外）最高可享 70 萬 36 期低利率分期付款，另加贈第五年延長保固（價值14,400元），以頭款178,000元，即可擁有全速域Level 2駕駛輔助系統的 230TSI Tech；入主 The T-Cross（Comfort除外）則享80萬40期低利率分期付款、附第五年延長保固（價值14,400元），自備頭款158,000元，即可擁有跨界休旅230TSI Life，而台灣福斯汽車再次針對超人氣熱銷休旅The Tiguan，推出 280TSI Elegance可享70萬40期低利率分期付款。
eMoving
國內電動機車品牌eMOVING趁勢加碼新春優惠，全車系免使用振興券，付$5,000元現金即可讓你折抵$10,000。本月買EZ1除了免使用振興券，付$5,000元現金即可直接折抵$10,000外，再加碼送新春配件三件組。
Ford 福特
車款
一月優惠活動
Ford 全車系
|活動期間：2022年1月1日起至2022年3月31日止
於各Ford經銷據點完成Ford任一新車款領牌，即具備乙台Focus ST Wagon – SLS Edition之抽獎資格
New Ford Focus
New Ford Focus Active
New Ford Kuga
Gogoro
即日起至 2 月 28 日，歡迎預約回廠進行免費車輛安全檢查服務，健檢項目包括 3 大系統檢修與 13 項功能檢查。不僅如此，消費者即日起至全台的 Gogoro 服務中心均可同時享有購車與維修服務。 另外，Gogoro 為響應 1 月 19 日的「119 消防節」，對全台消防英雄推出指定車款最高可享 92 折的購車優惠，感謝消防人員的無私奉獻與辛勞。
新春健檢期間，回廠消費單筆滿 500 元即可獲得 1 次抽獎機會、滿 1,000 元可獲得 2 次抽獎機會（機會累積無上限），有機會抽中價值萬元的 Gogoro 極簡蒸氣烤箱和 Gogoro 聯名 XROUND 真無線藍牙耳機等眾多絕版品牌好禮；單筆消費滿 2,000 元，還可獲得 Gogoro 新春暖心襪乙雙，送完為止，詳細辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2022-spring-owners-health-check-offer/。
此外，即日起至 1 月 31 日只要挑選指定精品配件，就可享有最高 5 折起優惠：https://shop.gogoro.com/blogs/news。
Gogoro 自即日起至 4 月 3 日特別推出「119 消防節購車專案」，包括全體在職消防人員、行政人員和義消等工作人員，皆可享有指定車款 92 折的購車優惠，購買全系列車款加碼贈送 Gogoro 品牌風雨衣乙件。即日起自 2 月 9 日，消費者至 Gogoro 全台門市走春賞車，說出有 ” 虎 ” 字吉祥話，就可以抽「 大騎大利 」好運籤，人人都有機會獲得 Gogoro 小綠人造型存錢筒、Gogoro 紅包袋、Go 大騎大利毛氈杯墊等眾多好禮。
詳細辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2022cny/ 。
JEC 隔熱紙
JEC汽車隔熱紙針對旗下「J8」系列，以及長久以來廣受車主好評「JC」系列產品，舉辦週週抽、週週送的「指定安裝抽好禮」活動！只要車輛前檔安裝「JC」系列，車身搭配安裝 「JC」或「J8」 系列隔熱紙，安裝現場「填寫回執聯」後「上網登錄保固」，並在任一「FB汽車社團」分享體驗文（至少附3張照片），並hashtag 「JEC汽車隔熱紙」，就有機會抽到價值9,800元、擁有10.88吋雙鏡頭、具備強光抑制的電子後視鏡 X-Guarder AR770 一台。
「指定安裝抽好禮」活動即日起至2022年 2 月 28 日止，週週抽、週週送！活動期間內於JEC隔熱紙正式授權經銷商，為愛車安裝指定（前擋JC系列+車身JC系列，或前擋JC系列+車身J8系列）隔熱紙，安裝現場填寫「回執聯」後「上網登錄保固」，並在任一「FB汽車社團」分享體驗文（至少附3張照片），並hashtag 「JEC汽車隔熱紙，即達成遴選資格，參加X-Guarder AR770電子後視鏡抽獎活動。
欲知更多活動或產品資訊請上官方網站https://www.jineou.com.tw/。
KIA 起亞
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|The Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-line / GT-line
|54.9 / 59.9 / 64.9 / 65.9
|享首年2,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.4汽油時尚 / 驚豔
|73.9 / 79.9
|享首年3,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚艷
|79.9 / 85.9
|The Sorento經典七人 / 豪華七人 / 豪華六人 / 旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化六人
|139.9 / 149.9 / 155.9 /164.9 / 170.9 / 193.9
|精選配件組(價值4萬元)或優惠加價3萬元升級尊榮六人座選配組 (原價6萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Carnival經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人
|152.9 / 168.9 / 172.9 /188.9 / 192.9 / 218.9
|精選配件組(價值逾4萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Stinger 汽油2.0 EX / 2.0 GT LINE / 3.3 GT AWD
|152.9 / 182.9 / 232.9
|2.0 EX 升級19吋鋁圈 (價值50,000元)
2.0 GT-Line & 3.3 GT AWD升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)
五年不限里程全車原廠保固
|Ceed Sportswagon 汽油
European Edition
|109.8
|享首年8,888元低月付
升等價值3.5萬元專屬12.3吋數位儀錶板
五年不限里程全車原廠保固
Luxgen 納智捷
LUXGEN 祭出「虎年相揪樂逍遙！LUXGEN 6萬大FUN送！」超值優惠方案，凡於2022年1月1日(六)至1月31(一)止，入主LUXGEN全車系，可享高額旅遊券3萬元(2)，指定車款再享GO車金最高3萬元(3)，同步免費再升級PM2.5健康對策濾網(4)、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等多項好禮。此外，為回饋長期支持LUXGEN的車主們，限時推出「LUXGEN老友禮遇專案」：凡於1月3日(一)起入主LUXGEN全車系，並於1月28日(五)(含)前領牌，除享「虎年相揪樂逍遙！LUXGEN 6萬大FUN送！」方案外，還可再享LUXGEN老友專屬保修金2萬元。
「URX極緻紳活版」12月甫一上市，即雄據URX車系銷量之6成，1月好評再加碼，包含：「5人 ADAS極緻紳活版」上市熱賣價90.8萬 (原價94.3萬)、「7人 旗艦紳活版」上市熱賣價113.9萬 (原價114.9萬)，除了URX的智慧科技、動力、魔術大空間外，還有外觀「4件組極緻空力套件」（含前後保桿、側裙），及混搭Two-Tone車身。
【LUXGEN全車系建議售價】
URX極緻紳活版：
7人 旗艦紳活版：113.9萬
5人 ADAS極緻紳活版：90.8萬
URX樂活版：
7 人健康樂活版：100.8萬
5+1環景樂活版：96.8萬
U6 GT：
藍調倍適版：82.8萬
智遊版：74.8萬
Mazda 馬自達
即刻入主MAZDA CX-5搭配本月「暖心禮馭」專案，立享「高額0利率」，再享「5年原廠保固」，同時加贈「免費基礎保養」；此外，本月購買MAZDA6全車系可享「5年原廠保固」。
欲了解更多新車相關訊息與規格配備，以及「暖心禮馭」專案詳情與相關條款細節，歡迎造訪 MAZDA 官方網站(https://www.mazda.com.tw/)、「暖心禮馭」專案專屬頁面(https://contact.mazda.com.tw/testdrive_arrive/Jan2022.aspx)或親臨MAZDA全國展示中心。