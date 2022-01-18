主攻中國市場，Ford全新世代Mondeo正式亮相！

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全新一代Mondeo在外觀上，採用最新的Progressive Energy in Strength 勢能美學設計語彙，在此之前，同樣在中國發表的Evos與Equator，也都可以看見相同的設計元素，充分融合了福特設計精髓及當代中國消費者潮流審美認知，更呈現出前瞻科技與人性化體驗與設計交融。這一全新的設計理念以三個基本概念來定義這款Ford為中國市場打造的全新產品，分別是「動·靈動造型」、「創·智慧應心」、「力·強大氣場」。
Ford首席設計師Maurizio Tocco表示：「我們希望能夠傳承Mondeo過去幾代產品所積累的成功經驗，並將消費者體驗提升至全新高度。產品設計的出發點永遠是客戶體驗，用創造力的解決方案，將人們的所需所想完美融入產品的設計之中。」
全新Mondeo相較於上一代，在寬度上增加了23mm、在長度上增加了63mm。車身尺寸的增長也確保了Ford設計團隊藉由「斜背式」車頂詮釋動感造型的同時，打造出相當寬裕、具有領先優勢的乘員空間。這回Ford全新Mondeo僅能說是初步亮相，因此未公布更多的相關細節，若沒有意外，應該會接近4月份北京車展前夕會有更明確的資訊釋出。