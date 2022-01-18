寫國字落漆！單親爸江宏傑懊惱不已　娃娃音育兒被帶偏

公視春節特別節目《一字千金妙筆生花風雲榜》日前錄影，邀請去年熱搜人物上節目PK。 目前是單親爸爸的江宏傑，一人擔起教育兒女責任，卻把「獨樹一格」的樹， 右邊的「寸」部寫成「攵」部，被曾國城狂虧落漆，讓江宏傑懊惱不已。他回家後在IG限時動態PO出2歲兒子牙牙學語的錄音，不管他怎麼用娃娃音引導，兒子都把黑猩猩念成「黑ㄑ一ㄣㄑ一ㄣ」，把蛇念成「ㄔㄜˊ」，父子互動笑翻粉絲。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲公視春節特別節目《一字千金妙筆生花風雲榜》日前錄影，邀請去年熱搜人物上節目PK。（圖／公視提供）

除夕（1/31）播出的「年度熱搜人物」集，參賽者除了以《天橋 上的魔術師》雙料入圍金鐘獎、奪下新人獎的「小不點」李奕樵， 和以《俗女養成記》入圍金鐘獎女主角獎的「小嘉玲」吳以涵， 還有《全明星運動會》領隊錢薇娟、江宏傑，入圍金鐘獎綜合節目主 持人獎的型男醫師黃瑽寧、網紅關韶文及其好友焦凡凡、《皇阿瑪的後宮生活》頻道經營人狸貓。

影劇圈最亮眼的兩位童星李奕樵、吳以涵，展現初生之犢不畏虎的 氣勢，一路穩健答題，李奕樵與主持人曾國城對答如流，一題「你覺得自己未來會做演員嗎 ？」李奕樵竟妙答：「如果有緣份，我們就可以走下去！」 笑翻眾人，曾國城誇讚說：「國小六年級有大三的feel， 好成熟！」而且，在「畫中有話」關， 李奕樵在台下看懂了題目就融會貫通、三題全對，被冠上「影劇圈最 聰慧的童星」封號，而吳以涵在「團結一字」關更勢如破竹一口氣拿 下三題全對。

▲童星李奕樵（右）和吳以涵（左）參加《一字千金》錄影，表現相當突出。（圖／公視提供）

正式比賽則有「畫中有話」、「團結一字」、「眾字成詞」三關。畫中有話是看圖發揮聯想力答題，分兩組比拚，第一組李奕樵、錢薇 娟、關韶文及焦凡凡先上場，李奕樵看到雞狗坐在雲上面的圖卡， 快速寫下「雞鳴狗盜」，正解卻是「雞犬升天」， 曾國城鼓勵李奕樵「不要想得太複雜」，最後李奕樵還是抱蛋下台 ；換上第二組上擂台比三題，李奕樵在觀戰台上，竟秒答出正解， 讓關韶文及焦凡凡大為稱讚，李奕樵謙虛說：「上去了， 壓力不一樣、表現就不一樣！」

到了第二關「團結一字」，以三到四個部件組成一字，頻頻有參賽者 手寫字「掉漆」，焦凡凡把「矛」寫成「予」，再次來上節目的黃瑽 寧醫師被東華大學中文系教授許學仁指出，「矛」字沒有勾回來， 都錯失得分機會。進入兩分題，李奕樵則連對兩題扳回一城， 與關韶文、吳以涵並列第二高分。最後一關「眾字成詞」比語詞聯想力及寫字速度，結果，竟有許多常 用口語未收錄在教育部《重編國語辭典修訂本》中，讓關韶文與最高 分擦身而過。



