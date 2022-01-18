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1.全台首座《Gaki Hip IG美術館》即將開展！迷人繽紛色系快門停不下來
喜愛拍照的朋友絕對不能錯過將於1/18盛大開展的《Gaki Hip IG美術館》，有別於許多美術館和博物館對於攝影的嚴格規範，《Gaki Hip IG美術館》以現今自媒體當道的時代為主題，規劃15個沉浸式互動空間，以迷人繽紛的顏色結合台灣特色元素，包括有超夢幻滿滿粉紅色的「棒棒冰廊道」、「夾娃娃機」、超越現實有繽紛色系超大鳳梨的「鳳梨廣場」等，更鼓勵參觀的民眾可以盡可能地拍照片，並將拍攝出來的照片分享至社交媒體，《Gaki Hip IG美術館》不僅是為了拍照打卡而生，也將帶領觀眾展開一場繽紛派對！
Klook獨家與官網同時開放售票，一人最低460元起，現場不開放實體售票。
2.《teamLab 未來遊樂園＆與花共生的動物們》人人都是藝術的創作者及參與者！
繼2017年首次登陸台灣造成轟動旋風後，於去年10/8再次登台展出，難以忘懷如夢場景讓大家走入展覽間快門就停不下來，每個角落都是拍照景點！這次《teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們》，別於以往首次在台展出「與花共生的動物們II」，最大特點是作品將以電腦程序實時繪制而成，所有的光影變化都會受到人們行為舉止持續發生變化，眼前這一瞬間的畫面錯過就不再，每一個觀眾都是這場即時藝術的創作者及參與者，記得把握機會拍下最美的一瞬間。
3.《會動的文藝復興》跨越時空探訪文藝復興時期，540°環場投影聲歷其境！
有想像過置身文藝復興時期嗎？《會動的文藝復興》藝術展透過科技技術，讓文藝復興時期的各式名作藝術畫作活了過來，帶領觀眾穿越時空參訪300年精華，不必搭飛機前往10個過家就能飽覽36家世界級博物館的世界珍品，包括「世界文化遺產」聖母百花大教堂穹頂的巨幅濕壁畫「末日審判」，可以距離欣賞百花大教堂紅磚大圓拱頂的壯麗宏偉，此外達文西、拉斐爾、米開朗基羅及喬托等大師的名畫，也會透過5米高540°環場投影動起來，觀眾可以實際走入作品當中，搭配立體環繞音效，來場兼具教育性、娛樂性的沉浸式藝術饗宴，展覽將於1月22日於台北花博流行館開展。
4.《神偷奶爸大視界》踏入動畫電影場景，和小小兵一起互動合照！
最受小朋友歡迎的動畫IP「小小兵」也有沉浸式展覽可以體驗了，《神偷奶爸大視界》國際巡迴特展於今年年初來到台北華山文創園區，以1:1比例完整還原動畫角色與場景，讓觀眾能夠與經典角色重逢合影外，還能像小小兵一樣穿梭於格魯實驗室、女孩的房間等經典場景，此外更規劃有讓小小兵粉絲瘋狂「小小兵特區」以及「小小兵年代區」，除了可以透過超多種高科技體感遊戲和小小兵互動以外，還能看到從有機體、石器時代以來的各種年代造型小小兵，置身充滿小小兵的世界。
圖文提供：Klook
這篇文章 必看展覽｜沉浸式互動正夯！ 2022上半年四大話題展覽錯過可惜 最早出現於 行遍天下旅遊網