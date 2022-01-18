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Porsche Cayenne推出白金特仕版作為改款前的華麗謝幕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-01-18 07:55:20

Porsche Cayenne三代車型即將在明年迎來小改款，在此之前Porsche打算推出Platinum Edition白金特仕車作為改款前的華麗謝幕，除了有以消光鉑銀車身烤漆及專屬車型名牌外，內裝也有許多獨家飾版及配色讓這款車擁有與眾不同的個人特色。

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Porsche Cayenne Platinum Edition在外觀上與標準車型的不同處在於前保桿、進氣口、後廠徽等處皆能看見以鉑金漆點綴的小細節，腳上踩的21吋RS Spyder Design輪圈同樣皆能看見鉑金漆的身影，另外像是黑色窗框及黑色排氣尾管同樣是這款特仕車的獨家配色，並提供五款特殊調配的金屬墨玉黑 (Jet Black)、金屬卡拉拉白 (Carrara White)、金屬桃心木棕 (Mahogany)、金屬月光藍 (Moonlight Blue)和特殊色蠟灰 (Crayon)的車色供車主選擇，讓這款車擁有更與眾不同的客製化選項；內裝部分則配置標示"Platinum Edition"之迎賓踏板，內飾版也一併換為鋁質髮絲紋材質，頭枕上印製的廠徽、動態LED頭燈、全景式天窗、Bose音響、後座私密玻璃、雙前座八向電動調整跑車座椅、氣氛燈等配件皆為該車型的標準配備。

【全新Cayenne白金版建議售價】

Cayenne 白金版                                     NTD 4,600,000元起

Cayenne Coupé白金版                        NTD 4,500,000元起

Cayenne S白金版                                  NTD 5,580,000元起

Cayenne S Coupé 白金版                     NTD 5,430,000元起

Cayenne E-Hybrid 白金版                    NTD 4,980,000元起

Cayenne E-Hybrid Coupé白金版     NTD 4,920,000元起

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