Porsche Cayenne推出白金特仕版作為改款前的華麗謝幕

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Porsche Cayenne Platinum Edition在外觀上與標準車型的不同處在於前保桿、進氣口、後廠徽等處皆能看見以鉑金漆點綴的小細節，腳上踩的21吋RS Spyder Design輪圈同樣皆能看見鉑金漆的身影，另外像是黑色窗框及黑色排氣尾管同樣是這款特仕車的獨家配色，並提供五款特殊調配的金屬墨玉黑 (Jet Black)、金屬卡拉拉白 (Carrara White)、金屬桃心木棕 (Mahogany)、金屬月光藍 (Moonlight Blue)和特殊色蠟灰 (Crayon)的車色供車主選擇，讓這款車擁有更與眾不同的客製化選項；內裝部分則配置標示"Platinum Edition"之迎賓踏板，內飾版也一併換為鋁質髮絲紋材質，頭枕上印製的廠徽、動態LED頭燈、全景式天窗、Bose音響、後座私密玻璃、雙前座八向電動調整跑車座椅、氣氛燈等配件皆為該車型的標準配備。
【全新Cayenne白金版建議售價】
Cayenne 白金版 NTD 4,600,000元起
Cayenne Coupé白金版 NTD 4,500,000元起
Cayenne S白金版 NTD 5,580,000元起
Cayenne S Coupé 白金版 NTD 5,430,000元起
Cayenne E-Hybrid 白金版 NTD 4,980,000元起
Cayenne E-Hybrid Coupé白金版 NTD 4,920,000元起