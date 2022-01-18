健豪印刷等3企業捐中警850萬元防護裝備 提升執勤安全
警察處理暴力事件時必須面對遭嫌犯傷害的危險，臺中市長盧秀燕表示「治安要做得好，一定要挺警察！」，盧市長強調，警察的職責是保護人民，同時也要受到保護。「健豪印刷事業股份有限公司」、「台灣柏釧企業股份有限公司」及「台覲實業股份有限公司」率先響應，以行動共同來挺警察，捐贈防砍裝備及防暴鋼叉，守護員警的安全。
記者鄧力軍/台中報導
2022-01-18 14:02:29
「健豪印刷事業股份有限公司」、「台灣柏釧企業股份有限公司」及「台覲實業股份有限公司」等3家公司本於回饋社會之使命，率先響應盧市長號召，擇定捐贈總價值850萬元的防砍衣、防割袖套、戰術手套、防暴鋼叉及套索器等應勤裝備給警察局，期望有助於警察嚴正執法並迅速消弭危安狀況，保護民眾生命財產安全，盼藉此增進所有警察的執勤安全。
昨（17)日該批捐贈應勤裝備趕工製作完成送至警察局，蔡蒼柏局長非常感謝民間企業在雪中送溫暖，捐贈防護裝備，另外蔡局長也肯定全體警察同仁在維護本市治安、交通、為民服務及在整體各項刑案偵防績效與提升服務品質等工作都有優異的表現，希望本次捐贈能給予基層員警最充實、最安全的應勤裝備，以因應各種突發狀況。
警察局指出，員警使用防砍衣、防割袖套及戰術手套可有效提升執勤時的保護能力；另使用防暴鋼叉，在防制暴力發生時，提供員警與歹徒或精神病患保持安全距離，進而控制其行動之用，以降低受傷風險。另套索器(又稱絆馬索)屬警政署核定之防暴網類裝備，適用警械使用條例相關規定，此批套索器重量輕巧，且有效射程約5公尺，可瞬間限制歹徒行動，並將傷害降到最低。這些防護及新式裝備將優先配發給外勤單位使用，並要求各使用單位務必落實將實務情境融入教育訓練，期待能夠發揮最大功效，進而保障民眾權益及執勤同仁安全。