春節返鄉危機四伏　專家：小心病毒跟著衣服回家

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舟車勞頓之餘，為了不將外在威脅帶回家，除了基本的勤洗手、戴口罩等防疫措施做好之外，還得要超前部署家裡的洗衣產品，一次到位、杜絕病菌，才能健康快樂迎接新年，但是走進超市、大賣場，市面上「百百款」的洗衣精，各自強調清潔力、抗菌力，該怎麼選擇呢？其實，有洗淨病毒功效的洗衣精才能真正將外出衣物上沾附的病毒清除，除此之外，更應該注意盡量選擇不含化學香精、色素、螢光劑，洗淨後無人工化學合成界面活性劑殘留，才能降低肌膚敏感風險和環境賀爾蒙風險。
好的洗衣產品不僅要能讓洗衣事半功倍，也要讓使用者健康無負擔，專家舉例，像是「橘子工坊制菌力 99.99% 洗衣精」，含天然發酵制菌因子，經國內知名大學實驗證明能洗淨 A/B 型流感病毒、貓冠狀病毒 NTU156、念珠球菌、與常見 5 大致病菌，包括「黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌、莫拉氏菌、克雷白氏肺炎菌」，並且不含香精、色素、螢光劑，洗淨後無界面活性劑殘留，不需要擔心危害人體與環境，透過微胞科技橘油－獨家親水保護層，保留橘油最大解垢活性，根除纖維深處髒汙，還給衣物真正白淨。
年節大掃除選擇天然、無有害化學殘留的洗劑 把關全家人健康
過年連假除了安排豐富行程，年前大掃除居家清潔也是相當重要，窗簾清洗、廚房浴室除垢都是必做項目 ，但多數人都有在掃除過程中有皮膚乾癢、呼吸道不適、頭昏腦脹的經驗，挑選天然成分、不含螢光劑及化學香精的清潔產品、注重環境通風更能確保在清潔的同時，不造成身體負擔，另外，專家也提醒，許多容易被忽略的細節，比如腳踏墊、抱枕、抽油煙機濾網清洗，都應該確實進行，使用添加食品級橘油的清潔用品，擊垢去汙力不容小覷，更重要的是洗淨後無有害化學(界面活性劑)殘留，能真正根除髒污無後顧之憂。呼籲還沒有動工打掃的民眾，可以聽從專家建議，注意掃除細節、選擇正確產品過個安心健康的新年。橘子工坊特別攜手柚子醫師合作推出「橘淨生活 健康迎春 FB 活動」，到橘子工坊粉絲專頁就可以簡單幾分鐘做居家掃除健檢。
分享這次活動的居家健檢報告還有機會拿到一年份橘子工坊制菌力 99.99% 洗衣精、橘油泡泡食器清潔、3M 新絲舒眠全面抗蟎柔順四件組。
「橘子工坊」橘淨生活健康迎春 FB 活動傳送門： https://lihi1.cc/YQYUV
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