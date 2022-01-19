熱賣5000本！祖雄來台10年有成 全裸寫真書宣布二刷
「同志天菜」祖雄去年12月推出首本寫真書《Be My Hero》，短短一個月不到就突破5000本！他18日舉辦媒體感謝餐會宣布寫真書二刷，感恩表示：「來台灣發展一轉眼已經10年，所以想要有個紀念作品；之前發行過兩本健身書，粉絲時被常敲碗問我什麼時候發寫真，這次就趁著這樣有紀念性的時刻，好好的跟喜歡我的粉絲朋友們展現我的誠意。」
娛樂中心／綜合報導
2022-01-19 01:00:00
其實《Be My Hero》去年上半年就已經開始籌備，原本打算在暑假發行，不料因疫情全台進入三級戒備，延至上個月才開始預購，兩個星期就超過2000本，平安夜正式發行後，至今已賣破5000本，其中包括家鄉馬來西亞和新加坡、德國、英國等海外訂單，甚至有美國粉絲一次訂購10本，光運費就要3000多元！祖雄將於本週六（22日）下午2點在板橋金石堂舉行簽書會答謝粉絲。
35歲的他在寫真書中除了展現傲人的胸、腹肌，也首度在書中全裸，陽光電眼、笑容展現健康的性感，在大家眼中，目前體脂僅有10%的他維持精壯身材像是家常便飯，其實他做了很多努力，不包含其他運動，每週上2-3次健身房、每次2-3小時，重訓、有氧交替，並從拍攝前三個月就開始脫油、拍攝前一兩天連喝水都很節制，工作人員問他要吃什麼，都被他很兇地回覆：「可不可以不要在我面前聊吃的！」
造型方面，這次他有西裝、背心、泳褲、內著等多變風貌，展現居家生活的日常寫意，以及熱愛運動等多重樣貌，問他最喜歡哪一組照片？祖雄表示：「最喜歡的話還是書裡前半部運動的我，因為那是我最愛的滑水運動，拍攝期間雖然沒吃東西心情不太好，但因為對運動實在太熱愛了，還是讓我有精神在鏡頭前全力展現自己。」（編輯：楊穎軒）