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濕紙巾總是多抽幾張？她加1小物秒解決　網讚：學起來

▲日本一名媽媽分享避免不小心多抽好幾張濕紙巾的小撇步。（圖／Twitter帳號acha_tw）
▲日本一名媽媽分享避免不小心多抽好幾張濕紙巾的小撇步。（圖／Twitter帳號acha_tw）

編輯中心/綜合報導

2022-01-18 22:54:10

濕紙巾是許多民眾都會隨身攜帶的日常小物，尤其有小孩的媽媽們更是將這些衛生用品列為日常必備用品，但有時使用起來卻不見得那麼方便。日本一名媽媽日前就分享一個聰明小點子，網友看了都大讚：「生活智慧王！」。

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原來這位女推主@acha_tw是一名兩個小孩的媽媽，因為育兒的需要，身邊時常都備著寶寶用的濕紙巾，只是濕紙巾的包裝方式與抽取式面紙一樣，都是一張疊著一張，尤其濕的紙巾有黏著性，往往在抽取時都會不小心多抽出好幾張，也不好塞回去，因此讓她覺得既浪費又困擾。

▲這名媽媽表示，只要在濕紙巾的開口處旁綁上一條髮圈或是橡皮筋，就能有效避免在抽取濕紙巾時不小心多抽幾張的窘境。（圖／Twitter帳號acha_tw）
▲這名媽媽表示，只要在濕紙巾的開口處旁綁上一條髮圈或是橡皮筋，就能有效避免在抽取濕紙巾時不小心多抽幾張的窘境。（圖／Twitter帳號acha_tw）
為了能一次只抽出一張不浪費，這名媽媽在網路上學到一個方法，就是在濕紙巾的開口旁綁上一條髮帶或是橡皮筋，利用壓力的原理將後面那一張濕紙巾壓住，這樣就可有效避免每次抽取時多抽了好幾張！

▲另外也有一名媽媽分享，將濕紙巾的貼紙黏住部分開口，也可以達到同樣效果。（圖／Twitter帳號yunchan3kids）
▲另外也有一名媽媽分享，將濕紙巾的貼紙黏住部分開口，也可以達到同樣效果。（圖／Twitter帳號yunchan3kids）
這名媽媽將心得分享在網路上並寫下：「真想在五年前就學到…原來只要一條髮圈就可以每次只抽出一張濕紙巾」而網友看了後都大讚：「謝謝推主，我現在知道了，立刻綁起來」、「哇塞！這太實用了！！」、「馬上測試後在廁所發出驚嘆聲的男人」、「終於不用每次都抽到腦羞了」、「我們的濕紙巾有救了」、「冷知識get」、「生活智慧王」、「我晚了19年」、「學起來」。（編輯：陳珮瑜）


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