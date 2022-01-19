我是廣告 請繼續往下閱讀
近期氣溫驟降，對血管彈性疲乏的慢性病患者而言，容易發生血壓升高、血管堵塞或破裂情形，英國研究指出，氣溫平均每降低攝氏1度，未來28天內心肌梗塞機率增加2%，在台灣氣溫動輒瞬間驟降十度的狀況下，民眾更要注意心肌梗塞上門風險。糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤醫師表示，有糖尿病、肥胖、心血管疾病的慢性病患者冬季更要注意保暖，養成共病共管的習慣與觀念，從日常飲食與運動習慣下手，加上合適的藥物治療，可避免動脈粥狀硬化、及其演變為中風或心肌梗塞危機。
8大風險別輕忽！ 「揪出糖心蛋惡魔」網站上線
為了提高民眾對心血管疾病風險警覺，今年糖尿病關懷基金會攜手台灣介入性心臟血管醫學會共同推出「揪出糖心蛋惡魔」網站，提供8大風險因子提供民眾檢測自身健康。「糖心蛋惡魔」以諧音方式象徵集結血糖不穩、心血管風險、蛋型肥胖身材三大問題，蔡世澤醫師說明，民眾可透過網站中性別與年紀、腰圍（中廣身材）、家族病史、運動不足、吸菸、高血壓、高血脂、糖尿病史8項風險因子，自我評估是否符合心血管疾病風險，若有多項，建議民眾及早就醫尋求專業醫師建議、及早治療控制共病。
籲民眾定期自我檢測 遠離糖心蛋兼顧共病共管
根據2020年世界衛生組織公布一項針對全球186個國家的慢性病死亡率調查中，台灣的慢性病死亡率名列23，可見提升國人對慢性病警覺的重要性。本次糖尿病關懷基金會攜手多位醫師，共同於Facebook與Instagram等社群上傳散「揪出糖心蛋」圖卡，以簡易圖文說明，藉此呼籲民眾應定期上網檢測，評估自身是否已有「糖心蛋」風險，若已有符合風險或相關疑慮，也能有所警覺、及早就醫。蔡世澤醫師也提醒：「糖尿病患者如果在冬天有血糖約略升高的跡象，並不需要太過焦慮，只要持續配合醫師處方穩定控糖即可；但若是有觀察到血糖波動過大的情形，則務必要跟醫護團隊討論如何改善。」，透過與醫師討論合適的治療選擇，兼顧飲食、運動多管齊下，可幫助控管共病，有效降低中風、心肌梗塞等疾病風險。
資料來源：健康醫療網 冬季溫差大易引發心危機 8大風險測「糖心蛋」指數
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊