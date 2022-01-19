我是廣告 請繼續往下閱讀
氣色不佳、膚色不均 表示體內氣血虛弱
中醫認氣為血之帥，血為氣之母，血有滋養全身細胞、臟腑、組織的作用，而氣能幫助推動運行血，來達到滋養五臟六腑的目的。觀察臉色最容易了解一個人目前的身體狀況，當臉色顯現泛白、發紅、蠟黃、烏黑暗沉、瘀紫等「氣色不佳、膚色不均」的病容，也代表著身體有氣血虛弱及氣血瘀滯的情況發生。中醫師康涵菁表示，這時平時少喝冷飲，時常泡澡流汗，能強化身體的氣血循環，排出多餘水分及老廢毒素，便可消除臉部浮腫及拉提臉部肌肉，溫和清潔臉部肌膚並疏通按摩後，再用冷水敷臉，即可消腫改善皮膚暗沉氣色不佳的狀況。
中醫美顏針刺激穴位 疏通經絡、加強氣血循環
中醫美顏針對於瘦小臉，改善膚質也有顯著的效果。中醫師康涵菁說明，中醫專門用來改善膚質的針灸叫做美顏針，針的寬度只有0.16公釐(mm)，細如髮絲，通常是扎在局部皮層0.2~0.5公釐(mm)深度的基底層細胞與其下組織，又稱為小針美容。
也可以透過刺激臉部穴位、肌肉、筋膜、韌帶而疏通經絡、加強氣血循環、促進表皮細胞的新陳代謝，藉此達到延緩衰老的效果。而叫由美顏針改變臉部肌肉牽動方式也有助於拉提鬆弛的月亮臉，藉由美顏針微創刺激皮下促進臉部血液循環，確實可以達到排除體內毒素，使皮膚產生光澤，減輕面部蠟黃、水腫、斑點、色素沉澱、眼袋等問題，使氣色變佳，美顏針也能讓肌膚在換季時更加穩定，使肌膚趨於老化的代謝功能恢復正常，促使膠原蛋白與彈性纖維的增生，讓肌膚修補再生，並增加皮膚彈性，達到改善紋路及縮小毛孔的效果。
小針美容安全性高 孕婦、洗腎患者、高齡者不宜
雖然美顏微針是低侵入性治療，但仍需確實清潔與消毒，治療後如出現瘀青現象，當下予以冰敷，之後勿揉搓或熱敷，一般3-5天內可自行消退； 另一方面，現代人作息不正常，飲食往往高油、高糖分，臉部經常泛油光，針對這種容易出油的膚質，針灸也有雙向調節的作用，能避免皮脂分泌過多，防止皮脂分泌過少造成乾燥，並且增加皮膚的水分與再生能力。
美顏針就像普通針灸一樣，僅扎針在皮下，安全性高，但嚴重糖尿病患者、害怕針灸者、年紀過大者（80歲以上）還是比較不適合。另外，孕婦、洗腎患者、嚴重蟹足腫體質者不適合扎太多針，進行療程前記得諮詢合格中醫師。
按揉臉部穴道自己來 消腫、改善疲勞
民眾平時有可多按揉臉部穴道，有助於改善臉部鬆弛的狀態
1. 太陽穴: 眼睛與眉毛間的側面，向後約1橫指處，快接近髮際處
功用:消除眼睛疲勞、浮腫、促進新陳代謝。
2. 攢竹穴: 眉頭下方凹陷之處
功用: 緩和眼睛的疲勞和浮腫。
3. 迎香穴: 眼球正下方，鼻翼的旁邊即是，
功用: 改善眼袋鬆弛。此穴為胃經要穴，能提高腸胃機能，從而防止眼袋鬆弛。
4. 頰車穴: 臉部下顎輪廓向上滑，就可發現一凹陷處
功用: 消除臉頰的浮腫，改善方臉。
5. 天突穴: 位於喉斜下方肌膚的內側
功用: 此穴靠近甲狀腺，能促進新陳代謝，改善下巴鬆弛的狀況。
資料來源：健康醫療網 拒絕月餅臉、掰掰肉鬆 針灸穴位疏通筋絡，打造緊實小V臉
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊