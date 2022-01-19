找嘸頭路！越南失業人口激增　恐有130萬人沒工作做

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據越南統計總局的數據，越南去年失業率在第3季創下2020年新冠疫情在越南爆發後的最高值3.72%；具體看，2021年第3季，越南15歲以上勞工有4920萬人，較前季少190萬人，且比前年同期減少210萬人。
造成失業人口增加的原因，不外乎是疫情所致；尤其，到去年10月中以前，疫情嚴重影響當地民眾生活。
該報告顯示，自疫情爆發，越南採取封城與保持社交距離的措施，許多企業只能停工或分流上班；其中，北越的北江省（Bac Giang）、北寧省（Bac Ninh）受疫情衝擊嚴重；在南越，胡志明市、平陽省（BinhDuong）、同奈省（Dong Nai）也都影響不小。報告還提到，此前約有220萬越南勞工因疫情從大城市返鄉。
國際勞工組織總幹事萊德（Guy Ryder）表示，Delta、Omicron病毒變異株衝擊全球，只要有新的病毒株出現，就會衝擊經濟，對於觀光、國際旅遊產業復甦造成打擊；他預期，疫情至今已2年，就業市場仍然很脆弱，復甦之路充滿不確定性。
值得注意的是，此前越南統計總局人口和勞工統計司司長范淮南（Pham Hoai Nam）曾提到，許多越南企業像是製鞋與紡織都嚴重缺工，返鄉勞工事實上也不易謀職。這顯示，雖然失業問題嚴重，但缺工問題同樣有待解決，如何找回勞動力、為勞工與企業提供匹配的職缺，帶動就業市場復甦，考驗越南政府的智慧。