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淋巴癌病程快又猛 應重視6大症狀
周文堅表示，淋巴細胞是人體重要的免疫細胞，若惡性病變，失控增生且喪失凋亡機制的淋巴細胞可能引發淋巴癌。其中，非何杰金氏淋巴瘤男女發病率略相同，但好發於中高年族群，隨人口老化，發生率逐年增長，108年癌症登記報告顯示，我國全年度新發個案數近3000名。
提醒民眾一旦莫名出現「淋巴結腫脹、發燒超過38℃且持續2周以上、夜間盜汗、久咳不癒超過1個月、6個月內體重減輕10%以上、疲累感越來越嚴重」6大症狀，應及時就醫，遵醫囑進行相關檢查。「及時確診非常重要，因為高達5成非何杰金氏淋巴瘤患者，屬於惡性度頗高的瀰漫性大B細胞淋巴瘤，因其容易從淋巴循環脫逃，轉移到其他器官、組織，造成身體機能受損。」
瀰漫性大B細胞淋巴瘤病程雖又急又猛，但絕非不治之症。林耘曲表示，以化療合併標靶藥物為主力的第一線治療中，就有半數患者可治癒；若復發或屬於難治型，可接續自體幹細胞移植。整體而言，瀰漫性大B細胞淋巴瘤治癒率高達7成，十年存活率可達4成5。
細胞治療問世 復發與難治型患者之曙光
林耘曲指出，瀰漫性大B細胞淋巴瘤在第一線與第二線有很好的治療成績，但仍3成患者治療難度較高，過往治癒方式僅剩下異體幹細胞移植，但其預後有待加強，且需要長期服用免疫抑制劑，生活受限，會降低患者治療積極度。
所幸，6大治療中除了「化學治療、標靶治療、放射線治療、異體移植、自體移植」還有「細胞治療」。林耘曲說明，細胞治療就是透過細胞工程強化免疫細胞大軍，把人體的免疫細胞作為治療武器。目前細胞治療方式共兩種，第一是大量複製免疫細胞，補充更多免疫細胞大軍，以量取勝；第二則是在免疫細胞上安裝可鎖定突變細胞的基因，幫免疫大軍裝備自動瞄準系統，精準且持續性的殺滅突變細胞，重量更重質。除此之外，也因治療武器源於自身細胞，副作用相對輕微，患者可保良好生活品質。
資料來源：健康醫療網 莫名咳嗽、疲累？ 注意「6大症狀」恐是淋巴癌
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