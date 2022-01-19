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莫名咳嗽、疲累？　注意「6大症狀」恐是淋巴癌

莫名咳嗽、疲累？　注意「6大症狀」恐是淋巴癌
莫名咳嗽、疲累？　注意「6大症狀」恐是淋巴癌

健康醫療網

2022-01-19 11:01:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】淋巴癌分為非何杰金氏淋巴瘤與何杰金氏淋巴瘤，中華民國血液病學會理事長周文堅表示，前者發生率較高、高達9成患者屬此類型。台大癌醫中心分院血液腫瘤部醫師林耘曲指出非何杰金氏淋巴瘤中，又以惡性程度高的瀰漫性大B細胞淋巴瘤最常見，佔率約5成，病程快又猛，未及時控制短短數月就可能有性命威脅。所幸，今日治療武器多元，瀰漫性大B細胞淋巴瘤整體治癒率高達7成，十年存活率達4成5，且隨細胞治療問世，3成以上難治與復發患者可望獲治療曙光。

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中華民國血液及骨髓移植學會理事長柯博升說明，瀰漫性大B細胞淋巴瘤症狀不典型，與老化、疲勞症狀相似，患者容易錯失黃金治療期，高達半數患者確診時已屬晚期。為幫助患者及時擊退瀰漫性大B細胞淋巴瘤，提出「6+6準則」，若發生腫、燒、汗、咳、瘦、累「6大症狀」，務必及時就醫檢查。

淋巴癌病程快又猛　應重視6大症狀

周文堅表示，淋巴細胞是人體重要的免疫細胞，若惡性病變，失控增生且喪失凋亡機制的淋巴細胞可能引發淋巴癌。其中，非何杰金氏淋巴瘤男女發病率略相同，但好發於中高年族群，隨人口老化，發生率逐年增長，108年癌症登記報告顯示，我國全年度新發個案數近3000名。

提醒民眾一旦莫名出現「淋巴結腫脹、發燒超過38℃且持續2周以上、夜間盜汗、久咳不癒超過1個月、6個月內體重減輕10%以上、疲累感越來越嚴重」6大症狀，應及時就醫，遵醫囑進行相關檢查。「及時確診非常重要，因為高達5成非何杰金氏淋巴瘤患者，屬於惡性度頗高的瀰漫性大B細胞淋巴瘤，因其容易從淋巴循環脫逃，轉移到其他器官、組織，造成身體機能受損。」

瀰漫性大B細胞淋巴瘤病程雖又急又猛，但絕非不治之症。林耘曲表示，以化療合併標靶藥物為主力的第一線治療中，就有半數患者可治癒；若復發或屬於難治型，可接續自體幹細胞移植。整體而言，瀰漫性大B細胞淋巴瘤治癒率高達7成，十年存活率可達4成5。

細胞治療問世　復發與難治型患者之曙光

林耘曲指出，瀰漫性大B細胞淋巴瘤在第一線與第二線有很好的治療成績，但仍3成患者治療難度較高，過往治癒方式僅剩下異體幹細胞移植，但其預後有待加強，且需要長期服用免疫抑制劑，生活受限，會降低患者治療積極度。

所幸，6大治療中除了「化學治療、標靶治療、放射線治療、異體移植、自體移植」還有「細胞治療」。林耘曲說明，細胞治療就是透過細胞工程強化免疫細胞大軍，把人體的免疫細胞作為治療武器。目前細胞治療方式共兩種，第一是大量複製免疫細胞，補充更多免疫細胞大軍，以量取勝；第二則是在免疫細胞上安裝可鎖定突變細胞的基因，幫免疫大軍裝備自動瞄準系統，精準且持續性的殺滅突變細胞，重量更重質。除此之外，也因治療武器源於自身細胞，副作用相對輕微，患者可保良好生活品質。



資料來源：健康醫療網 莫名咳嗽、疲累？　注意「6大症狀」恐是淋巴癌

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