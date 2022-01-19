寒冬擺攤撐生計！釋迦媽無奈讓「幼嬰睡紙箱」 惹人心疼
疫情肆虐，連帶讓許多觀光景點的攤商大受影響，「桃園媽媽」李柏瑟日前表示，自己到虎頭山關心攤商時，意外發現有賣位釋迦的媽媽，要邊顧攤邊照顧幼嬰，因此無奈將孩子放在一旁的紙箱中照顧，讓李柏瑟呼籲桃園鄉親來捧場，讓他們能夠早點回家。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 10:56:54
李柏瑟在臉書PO文表示，今天上虎頭山關心疫情下的路邊攤，生意是否大受影響，不料「看到其中有一攤賣釋迦的媽媽，旁邊有一個箱子，裡面有一位可愛的小baby，這位辛苦的媽媽一邊做生意一邊還要照顧幼小的孩子」。
從照片中可以發現，雖然紙箱上方用毯子蓋著，但天氣寒冷甚至飄著細雨，而釋迦媽媽敦在箱子旁用奶瓶餵奶，辛苦的畫面惹人心疼。
貼文一出，許多熱心網友紛紛表示，願意捐助嬰兒車讓孩子可以擋風，但釋迦媽媽則婉拒表示，因為貨車沒空間載，才不得以把孩子放在紙箱中躲風，希望網友可以將物資捐給其他更需要幫助的人。
而李柏瑟隔天再前往擺攤地點關心，前去捧場的熱心民眾有不少，讓釋迦媽媽非常感謝大家，而陸續有網友詢問擺攤的地點，李柏瑟留言回應「在虎頭山後段的路邊右邊，斜對面有一攤賣杏仁茶，一箱150到200 ，300都有，因為每天的釋迦大小都不一，所以價錢會調整，真的非常非常謝謝您喔。」（編輯：鍾怡婷）