COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

寒冬擺攤撐生計！釋迦媽無奈讓「幼嬰睡紙箱」　惹人心疼

▲釋迦媽媽寒冬擺攤，無奈讓嬰兒在紙箱中躲風。（圖／翻攝自《桃園媽媽-李柏瑟粉絲專頁》）
▲釋迦媽媽寒冬擺攤，無奈讓嬰兒在紙箱中躲風。（圖／翻攝自《桃園媽媽-李柏瑟粉絲專頁》）

編輯中心/綜合報導

2022-01-19 10:56:54

疫情肆虐，連帶讓許多觀光景點的攤商大受影響，「桃園媽媽」李柏瑟日前表示，自己到虎頭山關心攤商時，意外發現有賣位釋迦的媽媽，要邊顧攤邊照顧幼嬰，因此無奈將孩子放在一旁的紙箱中照顧，讓李柏瑟呼籲桃園鄉親來捧場，讓他們能夠早點回家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲釋迦媽媽一邊顧攤一邊照顧襁褓中的孩子。（圖／翻攝自桃園媽媽-李柏瑟粉絲專頁）
▲釋迦媽媽一邊顧攤一邊照顧襁褓中的孩子。（圖／翻攝自桃園媽媽-李柏瑟粉絲專頁）
李柏瑟在臉書PO文表示，今天上虎頭山關心疫情下的路邊攤，生意是否大受影響，不料「看到其中有一攤賣釋迦的媽媽，旁邊有一個箱子，裡面有一位可愛的小baby，這位辛苦的媽媽一邊做生意一邊還要照顧幼小的孩子」。

從照片中可以發現，雖然紙箱上方用毯子蓋著，但天氣寒冷甚至飄著細雨，而釋迦媽媽敦在箱子旁用奶瓶餵奶，辛苦的畫面惹人心疼。

貼文一出，許多熱心網友紛紛表示，願意捐助嬰兒車讓孩子可以擋風，但釋迦媽媽則婉拒表示，因為貨車沒空間載，才不得以把孩子放在紙箱中躲風，希望網友可以將物資捐給其他更需要幫助的人。

而李柏瑟隔天再前往擺攤地點關心，前去捧場的熱心民眾有不少，讓釋迦媽媽非常感謝大家，而陸續有網友詢問擺攤的地點，李柏瑟留言回應「在虎頭山後段的路邊右邊，斜對面有一攤賣杏仁茶，一箱150到200 ，300都有，因為每天的釋迦大小都不一，所以價錢會調整，真的非常非常謝謝您喔。」（編輯：鍾怡婷）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀