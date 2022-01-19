5大惡意簡訊！股票、紓困、交友全都詐　一點連結錢噴光

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觀察各地區的大宗或特殊電話詐騙事件，台灣因股市持續升溫，使得股票投資詐騙獨步全球；香港、馬來西亞、韓國則爆發多起假冒檢警的詐騙；而日本則出現獨特的「維修詐騙」，先以電話假冒電力公司預約檢查時間外，詐騙集團更直接前往民眾家中，藉故維修名義收取修繕費行騙。
■全球詐騙簡訊在地化發展
詐騙簡訊由於有低成本、高到達率的特點，是詐騙集團慣用的工具之一。Whoscall觀察發現，2021年全球簡訊詐騙量成長逾7成，共通點都是以「釣魚連結」作為突破口，誘騙民眾加入假人頭通訊帳號（LINE、Telegram），或是仿冒網頁，藉機引導下載極度危險的App。
詐騙簡訊也「因地制宜」，更接地氣呈現在地化發展。台灣以投資詐騙的威脅最多，韓國、日本、泰國的簡訊詐騙都和點擊陌生連結下載惡意App有關。韓國則有許多受害者被植入病毒遠端操控的災情。日本更有詐騙集團假冒知名電信商，寄送詐騙釣魚簡訊，要求民眾下載惡意仿冒的App後騙取資料，盜刷帳戶購買商城禮物卡，最後由電信商宣布全額補償受害者，埋單超過1億日幣的詐騙財損。
Gogolook軟體與AI數據技術研發總監李彥儒表示：「惡意App常因資安漏洞無法上架合法平台，因此詐騙集團多會使用APK形式，要求民眾透過陌生連結下載App，繞過平台的應用程式權限審查。」民眾安裝惡意的App後，可能會發生自動小額扣款、竊取個人資料等問題，李彥儒也呼籲民眾，千萬不要在App Store與Google Play以外的平台，下載來路不明的App。
■全民瘋台股、詐騙集團嗅商機
隨著股市熱潮延續，全台開戶人數直逼1200萬戶，成為詐騙集團另類「商機」。去年與投資有關的詐騙電話或簡訊，佔詐騙總量超過6成之多，詐騙集團常假藉券商、看盤系統商、理財達人，甚至是銀行高管名義，以推薦股票標的作為號召，試圖取信於民眾。其中大部分高風險的簡訊關鍵字都和股票社團與投顧老師有關，帶有「飆股」字眼的出現率達42%，「領取」與「加賴」也達到36%。
推銷股票的電話跟簡訊都不是真心要帶你一起發大財，而是被作為首次接觸民眾的主要管道，接著透過其他通訊軟體，像是要你加LINE，建構更複雜的詐騙場景。常見的詐騙手法包含利用港股無漲跌幅限制的特性，推薦民眾集體購買冷門標的後，立即套利出貨。或是打造幾可亂真的虛擬貨幣投資App與網站，誘騙民眾以為自己在投資，卻是把本金匯入詐騙集團的人頭帳戶中，多年儲蓄血汗錢沒有變成獲利50%，而是全被捲款潛逃。
■電話詐騙話術大公開
Whoscall去年在台灣阻擋超過1312萬次詐騙電話，比起2020年數量上升150%，增幅主要來自氾濫度極高的投資詐騙。此外，去年開始出現與國內旅遊住宿有關的電話詐騙，到11月住宿券與國旅券熱潮下再次攀升。而去年5月台灣首次爆發本土疫情，也出現假冒疫調人員進行個資詐騙；7、8月股市進入劇烈動盪之餘，股票投資詐騙也進入高峰期。詐騙集團為了提高民眾上當機率，經常圍繞時事議題，頻繁變換詐騙題材，因此民眾更應具備基本防詐知識，隨時保持警覺性。
Whoscall提醒，詐騙集團抓準民眾認為「+886」是台灣國碼，通常會降低警覺心，因此進行跨境變造號碼。除了少數在國外透過行動裝置撥打漫遊電話回台灣的電話外，一般國內來電並不會顯示「+886」開頭，大多都屬於變造形式的詐騙電話，更沒有「+886搭配國內市話號碼」的格式。
去年被攔阻的50萬通變造號碼詐騙電話中，以3大類型來電為大宗，其一是「+886開頭變形手法」最多，刻意營造+886、＋0886；第二是「號碼開頭帶+號」，例如+2、+0：第三是異常短的號碼，僅有4到6個號碼，如220XXX，遇到這些來電號碼格式都要特別小心。
■垃圾簡訊種類大公開
Whoscall根據用戶回報的簡訊內容，整理出5大高風險簡訊類型，依序為股票投資（67%）、紓困貸款（20%）、一頁式網購（6%）、博弈娛樂（5%）、情色交友（1%）與網購包裹（1％）。儘管詐騙簡訊千變萬化，刻意混雜在推銷手法當中，但多數本質相近，不外乎利用人性貪財、貪色以及恐慌的心理狀態設局，民眾應避免點擊陌生訊息中的可疑連結，或可使用Whoscall掃描可疑連結的功能。
■「股票推銷」與「一接就掛」暴增10倍
有網友在批踢踢發問：「有沒有最近股票推銷和一接就掛電話變多的掛？」引起廣大迴響。Whoscall透露，2021年成長率第一名的電話種類就是「股票推銷」，每人一年至少接到4次以上，漲幅高達10倍之多，種類包含課程推薦、股票軟體推薦等。最令人厭煩的「一接就掛」辨識量則成長逾兩成，漲幅名列第二。若以總量來看，非銀行體系的金融借貸電話，包含車貸、錢莊、融資公司仍位居首位，凸顯市場上依舊存在詐貸、高利貸的風險。
Whoscall補充，「一接就掛」來電通常被判斷由機器撥出，目的在於確認這支號碼是否有人使用，確認活躍度後，後續很可能進入行銷或是詐騙電話的名單中。針對這種「一接就掛」的電話，Whoscall除了搜集用戶回報資料以外，也能透過AI判斷短時間大量發話的異常行為，加入Whoscall進階版自動封鎖騷擾電話清單中，讓電話連響都不會響。